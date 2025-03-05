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Ужгородець Іштван Цап йшов Чорногірським хребтом 60 км півтори доби без сну

5 Березня 2025 42

Півтори доби – ніч, день і ще одна ніч – тривав зимовий солопохід, в який ужгородець Іштван Цап вирушив уночі у неділю, 2 березня. Пройшов 60 км без сну більшу частину Чорногірського хребта.

Влітку похід Чорногірським хребтом – звична справа для досвідчених гірських туристів. І саме після одного такого літнього проходження Іштван Цап вирішив повторити цей маршрут в зимових умовах, розповів мандрівник у коментарі Varosh.

світанок під горою Піп Іван

Світанок під горою Піп Іван

Усвідомлено йшов без намету і навіть без термоковдри, адже запланував пройти всю Чорногору за один «підхід»: без ночівлі і зупинок. 

«Ввечері неділі, о 23:00 стартував з Лугів, наступного ранку близько 8:00 був на Піп Івані Чорногріському. Звідти вже пішов по хребту, йшов увесь день. Захід сонця зустрів на Брескулі біля Говерли.  А вже на королеву Карпат – Говерлу прийшлось підійматись у повній темноті, шаленому вітрі та сильній хуртовині, практично наосліп. Піднявся на неї десь о 23:00 і звідти вже треба було ще орієнтовно 20 км йти, аби через Козьмещик дістатися Ясінів. Прийшов десь о 5 ранку», – розповів Іштван Цап.   

Під Туркулом повз озеро Несамовите

Під Туркулом повз озеро Несамовите

Влітку мандрівник уже мав довід схожого тривалого походу, коли за півтори доби пройшов 112 км Вододільним та Боржавським хребтами. Утім, каже: Чорногора – геть інша історія, тим більше у зимовий період. Адже треба розуміти небезпеку снігових карнизів, йти в умовах низьких температур, які підсилюються внаслідок сильного крижаного вітру, триматися маршруту (якого нема на картах за визначенням), аби не збочити на крутий стрімкий схил, і весь час самостійно протоптувати стежку по свіжому снігу, під яким ще – льодяний наст.

капличка на горі Піп Іван

Капличка на горі Піп Іван

Без зупинок йшов навмисне, адже якби зупинявся на перепочинок в наметі, міг передумати продовжувати задумане. 

«Тоді саме випав свіжий сніг пухляк, 30-40 сантиметрів. Відповідно, треба було у снігоступах торувати стежку – складність та енергозатратність ходи множиться в рази. Ввечері вітер посилюється, здіймається хуртовина, і ти йдеш «сліпий» буквально в хмарі… Надвечір коли вийшов хребтом до гори Туркул (1933 м) над озером Несамовите, мусив приймати рішення – як рухатися далі. Хребтом не можна – там один суцільний льодяний карниз, траверсом теж не підходить – занадто круті схили. Довелося спускатися з хребта до озера, а потім знову у найвужчому місці підійматися на хребет під горою Данциж (1855 м). Рішення приймалось довгих 20 хв. Якби тоді у мене був намет – точно заночував би біля озера. Відтак, відрізок, який влітку займає 15-20 хвилин, тепер зайняв у мене 1,5 години», – згадує Іштван Цап.  

стихія на Чорногорі

Стихія на Чорногорі

Значна частина стежок-маршрутів хребтами прокладена на схилах гір. Але пересуватися Чорногорою взимку у такий спосіб просто неможливо – занадто круті схили. Відтак, ви або скидаєте висоту до місця більш пологих схилів, або ж чітко йдете по гребню хребта, підіймаючись на кожну вершину. А це, крім двотисячників, – гори висотою +/-1900 м. І це приблизно так само перед кожною з вершин – Дземброня, Бребенескул, Туркул, Данціж, Пожижевська, Брескул, пояснює чоловік.

Брат та сестра Петрос та Говерла.

“Брат” та “сестра”: Петрос та Говерла

Зі спорядження мав із собою снігоступи, кішки й льодоруб, який знадобився як «якір», коли на підйомі на Говерлу крижаний міцний вітер ледь не збивав з ніг. А ще – 2 термоси гарячого чаю, енергетичні батончики й шоколад: «Бутерброди ж з собою на такий маршрут не візьмеш».

Увесь маршрут йшов без зупинок, згадуючи «золоте правило» виживання взимку в горах – постійний рух.  

«Загалом, звісно, це шалена історія. І непідготовленим людям в жодному разі до неї не треба вдаватися. Але ж щозими люди з тих чи інших причин люди – фрірайдери, туристи-відчайдухи – потрапляють у ситуації в горах, коли на терезах опиняється їхнє життя. Блукають, впадають у відчай, зупиняються, або йдуть – але не туди й не так довго, як було би треба.  Тоді як правило одне: не зупиняйся, постійно йди, якщо не знаєш куди – рухайся вниз, за потічком, як вода вниз з гір збігає. Люди замерзають у горах не тому, що в них не було шансу. А тому, що вони здаються: сідають і просто не рухаються. Потрапити  у горах в екстремальну ситуацію – це не вирок. Головне, не втрачати самовладання», – каже Іштван Цап.

вечір на Брескулі під Говерлою

Вечір на Брескулі під Говерлою

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Іштвана Цапа 

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