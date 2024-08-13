Опісля завершення онлайн-навчання учасники курсу зможуть самостійно зареєструватися на складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС. Про це повідомили в мережі освітньо-культурних та волонтерських просторів Гончаренко центр.

На курсі можна буде опанувати основні теоретичні моменти правил дорожнього руху, експлуатації транспортних засобів, основ безпеки руху та надання домедичної допомоги. Формат навчання не відрізнятиметься від викладання у звичайних автошколах — правил дорожнього руху тут навчають викладачі з багаторічним досвідом, — запевняють у центрі.

Зареєструватися на курс можна за посиланням.

Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстраивне

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