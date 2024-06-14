Ужгородці зареєстрували петицію про планову обрізку дерев

Ужгородка Вікторія Дьордяй зареєструвала петицію про планову обрізку дерев у місті. У ній вимагає міську раду та КШЕП “завчасно і публічно повідомляти за допомогою наявних каналів комунікації про заплановані обрізки дерев мінімум за 2 тижні до проведення робіт”.

“Для мешканців прилеглих до тих зелених насаджень територій, вулиць це буде нагодою висловити своє відношення до обрізки та проконтролювати процес роботи”, — йдеться в петиції.

Написати петицію жінку спонукали варварські кронування дерев в Ужгороді, хаотичні та неякісні обрізки дерев з повним видаленням крони, які не припиняються, попри численні обурення ужгородців.

Міська рада Ужгорода відповіла на петицію щодо обрізки Липової алеї

“Згідно з постановою Кабміну №559 «Про такси для обчислення розміру шкоди, завданої зеленим насадженням у межах міст», дерево з видаленням крони від 1/3 до 1/2 її довжини належить до категорії пошкоджених дерев, а дерево з видаленням більш ніж половини довжини крони належить до категорії дерев, пошкоджених до ступеня припинення росту”, — пише Вікторія Дьордяй в петиції.

Станом на 12.00 петицію підписали 57 ужгородців. Для того, щоб петицію розглянули на сесії міські депутати, вона має набрати 250 голосів.

У Підзамковому парку до обрізки сухих гілок залучили арбориста

Нагадаємо, питання обрізки дерев бентежить ужгородців давно: на обурення містян, працівники КШЕПу продовжують зрізати здорові гілки дерев, називаючи це “санітарною обрізкою”. Зареєстровані петиції до міськради стосовно залучення кваліфікованих фахівців з догляду за деревами, арбористів у міськраді не отримувала бажаного результату. В міськраді сказали, що фахівця не знайшли. Прохання залучити фахових спеціалістів, арбористів знайшло відгук тільки у випадку з Підзамковим парком, куди запросили арбориста для оцінки стану дерев у парку та обрізки сухих гілок на 5 деревах.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: обрізка дерев на одній з вулиць Ужгорода, з мережі Фейсбук

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