Ужгородці з ОСББ “Шопена” вимагають зберегти зелену зони, яку міськрада планує віддати під забудову

Мешканці кількох багатоквартирних будинків на вулиці Шопена в Ужгороді вимагають скасувати рішення міської ради, згідно з яким частину прибудинкової території виставили на земельні торги з подальшою забудовою. Про це розповіла у коментарі Varosh голова ОСББ “Шопена” Марина Кондратенко.

“Це зелена зона, де ростуть дерева, посаджені ще нашими батьками. Ми прибираємо цю територію, доглядаємо, підтримуємо в належному стані. Тут десятиліттями гралися діти. Тепер нас хочуть позбавити цього простору”, — розповіла Марина Кондратенко.

Дізналися про аукціон лише на засіданні комісії

ОСББ “Шопена” офіційно створили у лютому цього року, а вже в травні мешканці замовили геодезичні виміри та подали до міської ради клопотання про оформлення земельної ділянки площею 0,8822 га для обслуговування п’яти будинків – №7, 9, 11, 15 та 15а.

“Ми чекали на відповідь кілька місяців. Я постійно дзвонила, питала, на якій стадії документи. Відповідали, що “все добре”. І лише 8 жовтня, коли прийшли на засідання земельної комісії, почули, що частину нашої землі вже віддали під аукціон”, — каже Марина Кондратенко.

Саме під час засідання комісії з’ясувалося, що заявку ОСББ щодо оформлення прибудинкової території задоволено частково. Так, міська рада зменшила площу земельної ділянки, вилучивши частину зеленої зони, яку тепер планують віддати під комерційну забудову.

За словами мешканців будинків, ділянку готують до торгів для ПП “РИТМ 2011” – підприємства, яке розташоване поруч на території колишньої взуттєвої фабрики. При цьому наголошують, що в цьому районі вже є понад десяток закладів торгівлі. Відтак потреби у нових магазинах немає, натомість є проблема збереження зелених зон.

Також в ОСББ зазначають, що на ділянці розташовані технічні споруди вентиляції бомбосховища. А зауваження мешканців щодо збереження зеленої території вже були враховані у змінах до генерального плану Ужгорода.

Відтак, мешканці звернулися до міської ради з вимогою скасувати рішення про винесення частини їхньої прибудинкової території на аукціон. У скарзі вони просять скасувати рішення міськради про продаж земельної ділянки з аукціону, аби зберегти зелену зону у межах первинної заявки ОСББ і передати її в постійне користування мешканцям.

Скаргу в Ужгородській міській раді зареєстрували сьогодні, 16 жовтня. На розгляд звернення громадян відводиться термін в 30 днів.

Одночасно жителі ОСББ “Шопена” також направили скарги в Закарпатську обласну прокуратуру на урядовий контактний центр.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Заголовок.com

