Ужгородці вимагають демонтувати МАФ на площі Кирила і Мефодія: зареєстровано петицію

Збір підписів тривати впродовж 20 днів.

Як повідомляв Varosh, днями в Ужгороді розпочалося будівництво збірно-розбірної конструкції, так званого МАФу, на площі Кирила і Мефодія.

Будівництво відбувається впритул до зеленої зони, що викликало обурення в частини громади міста. Як з’ясувалося, ділянку, на якій розпочалося зведення МАФу, у 2023 році на черговому засіданні сесії міськради депутати віддали у приватну власність «для обслуговування будівель торгівлі».

Таке формулювання також викликало питання у громади, адже у безпосередній близькості немає об’єктів нерухомості, які б потребували обслуговування. Утім позаяк питанням законності приватизації земельної ділянки мають займатися правоохоронні структури, ужгородці наразі зареєстрували петицію з вимогою зупинки будівництва й демонтажу конструкції, яку зводять на ділянці, сказала у коментарі Varosh авторка петиції Євгенія Мучичка.

Раніше у коментарі Varosh головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський повідомляв, що на площі Кирила і Мефодія у приватній власності перебуває 2 земельних ділянки. За його словами, у схемі, яку надали до міськради теперішні власники ділянок, земельна зона відсутня. При цьому, Боршовський запевняв, що при зведенні конструкції «дерева чіпати не мають».

Утім, намагаючись гарантовано убезпечити дерева від знищення, ужгородці запустили збір під петицією про розбір МАФу.

У розмові з Varosh авторка петиції Євгенія Мучичка пояснила: будівництво вже зараз заходить на зелену зону, а сам павільйон після його спорудження буде знаходитися у безпосередній близькості до дерев у тамтешньому сквері.

«Ми маємо приклади діяльності служб благоустрою, коли дерева у місті видаляють, бо вони перебувають на відстані ближче 5 метрів до зовнішньої стіни будівлі. Згідно з державними будівельними нормами, це, напевно, справді може бути причиною для зрізання дерева. І така практика в місті розповсюджена. Тому, попри запевнення, що дерева чіпати не будуть, посилаючись на попередній досвід поводження з деревами в місті, таким обіцянкам вірити не варто», – сказала Євгенія Мучичка.

У петиції згадується про випадки, коли місцеві служби видаляли дерева, посилаючись на можливе пошкодження нерухомого чи рухомого майна. Окремо авторка петиції нагадує про випадок, що стався у червні 2021 року. Тоді дерева, які ростуть на цій зеленій зоні, вже постраждали від пожежі, яка зруйнувала МАФ, розміщений неподалік місця, де зараз триває будівництво нового.

«Беручи до уваги наведені вище факти, громада міста вимагає: невідкладно вжити заходів щодо зупинки будівництва, демонтажу збірно-розбірної конструкції-центру продажу на площі Кирила і Мефодія, 2б, а також повернення скверу на площі Кирила і Мефодія до тих меж, які він мав до початку цього будівництва», – йдеться у петиції.

Збір підписів триватиме до 18 лютого. Для того, аби петицію розглянула міська рада, вона має набрати необхідні 250 голосів. Станом на зараз петицію підписала 79 людей.

Підписати петицію можна тут.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Євгенія Мучичка

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