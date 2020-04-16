Ужгород. 28 днів потому: Як створювалося відео про місто на карантині

12 квітня на ютубі з’явилося відео “Ужгород. 28 днів потому”, що показує, як змінилося місто на карантині. Відео наразі зібрало близько близько 32 тисяч переглядів та безліч відгуків у соцмережах. Ми розпитали в одного з авторів Олександра Свергуна про ідею, зйомки та емоції від спустошеного Ужгорода.

Зібралися троє хлопців, бо більше і не можна, Олександр Свергун, Олександр Шевелюк і Андрій Баганич. І за два дні зняли на айфон відео про новий Ужгород без людей.

«Ми вирішили зробити відео про пусті вулиці, про те, як змінилося наше життя. Ми всі вдома, а місто сумує, все зачинено, нікого нема, хотілося це показати».

Насправді, створювати відео було складно, адже центр доволі насичений людьми. Тому хлопці знімали протягом двох ранків, а наскрізь самотню вулицю Минайську – у неділю, 12 квітня, коли влада рекомендувала залишитися удома.

«Ми намагалися зняти пусте місто, але в нас не виходило, тому що там купа народу. Нам довелося прокидатися о шостій-сьомій ранку, і все одно не вдавалося “зловити” пусті вулиці з першої спроби».

Саша каже, що відео створювалося першочергово для тих, хто вдома, аби вони побачили, як змінилося рідне місто, ритм його життя.

У процесі хлопці звернули увагу на об’єкти, які вже роками немов на карантині. Якщо загалом для міста карантин – тимчасовий, то для Корони, кінотеатру “Ужгород”, універмагу “Україна”, магазину “Корзо” – неначе вічність.

Саша жартує, що тепер часу вдосталь, вікна помиті, можна й далі знімати відео. Чекаємо нових сюжетів!

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Varosh