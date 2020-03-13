Ужгородці просять три кімнати матері й дитини та скейт-парки у кожному районі міста

Ужгородці подають петиції про будівництво Кімнати матері й дитини та скейт-парку, а ще просять облаштувати новий цвинтар, відремонтувати вулиці, встановити світлофори, відновити рух автобусів або ж створити новий маршрут для громадського транспорту. Йдеться про петиції, на які триває збір підписів, тож ви встигаєте їх підтримати.

Всі звернення опубліковані на платформі Єдиної системи місцевих петицій. Розповімо про дві ідеї — Кімнати матері та дитини у трьох локаціях Ужгорода, а також скейт-парки у різних районах міста.

Петиція: Будівництво, облаштування та утримання Кімнати матері та дитини в парках “Боздош”, “Підзамок” та у центрі міста. Авторка — Олександра Несух. Далі — пряма мова.

Мамочки знають, як важко кудись вибратися з маленькою дитиною, навіть просто погуляти в парках чи на набережних нашого міста. Скільки незручностей може виникнути під час елементарної щоденної прогулянки. Чого лиш вартують відстань, а також час для зміни підгузників, годування (грудне або штучне). Навіть зводити маленьку дитину в туалет — складно реалізувати, а в холодну пору погодувати чи замінити підгузник під час прогулянки — майже нереально.

У схожій ситуації постійно перебувають особи з обмеженими можливостями, адже в нашому місті практично нема пристосованих для них вбиралень! А мамам дітей з обмеженими можливостями така кімната полегшить проведення дозвілля поза домом!

Кімната матері і дитини – елементарна потреба всіх матусь, де вони зможуть:

переодягти малечу не у візочку, не на лавиці, не на столику в кафе;

спокійно погодувати дитину груддю, не провокуючи певну категорію людей на лекції та нотації;

підігріти чи приготувати суміш для годування;

помити руки теплою водою собі і дитині;

тут мама з кількома дітьми не буде перейматися, де залишити інших дітей чи візочок, поки одну дитину треба зводити в туалет.

Створення Кімнат матері й дитини у парках Боздош та Підзамок, і хоча б однієї в центрі міста, справді полегшить життя матусям!

У такій кімнаті треба облаштувати:

зручний заїзд;

безпечне місце для зберігання візків;

пеленальні столики;

туалет для мами, дитини з обмеженими можливостями;

умивальник з холодною та гарячою водою;

смітник;

зручні крісла чи дивани для годування груддю;

засоби для підігріву (електрочайник, мікрохвильова піч).

Петиція: Скейт-парк в Ужгороді. Автор — Василь Головей. Далі — пряма мова.

Сучасне покоління, молодь має запит на скейт-парки — місця, де можна отримати адреналін в безпечному форматі. Скейти, самокати, ролики стають популярнішими серед юнаків, що не може не радувати батьків, які стараються відірвати дітей від гаджетів.

У кожному житловому районі міста потрібен невеликий скейт-парк на 4-8 облаштованих секцій. Для початку можна створити один пілотний проєкт, скажімо, в зеленій зоні на Київській або Православній набережних. Або ж піти шляхом Тячева, та зробити розбірний секційний скейт-парк, який можна переносити за потреби, та збирати на зиму. Кошторис скейт-парку в Тячеві — 170 000 гривень, це доволі підйомні кошти для Ужгорода.

Василь опублікував також ілюстрацію скейт-парку на Поштовій площі у Тячеві.

Усі петиції знайдете на сайті Єдиної системи місцевих петицій у розділі “Ужгород”.

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Varosh

Фото: huckmag