Ужгородці помітили червону воду в річці Уж: Держекоінспекція взяла проби

22 Серпня 2025 171

Ужгородці зняли відео, на якому видно червонуватий відтінок води в річці Уж в мікрорайоні Радванка, а в селі Сторожниця виявили, що гине риба. В Держекоінспекції Varosh відповіли: вже отримали скаргу від ужгородців.

— Керівництво вже направило інспекцію секретарів державної екологічної інспекції для відбирання проб, результати отримаємо наступного тижня, — сказав Василь Донбай, перший заступник директора Держекоінспекції.

Вода у річці Уж

Він додав: за вказаними матеріалами відкрито кримінальне провадження стосовно порушення екологічних норм.

Зоряна Попович, Varosh
Фото: Varosh

