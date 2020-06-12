Ужгородці підписують петицію проти нищення архітектури і хаотичної забудови міста

На платформі єдиної системи місцевих петицій опублікована петиція “Рішуче “Ні!” нищенню культурної спадщини та хаотичній забудові Ужгорода”. Наразі зібрано 120 підписів із 250 необхідних. Також активісти створили відео, в якому закликають не руйнувати Ужгород.

Ось що пише автор петиції Олександр Ровняк. Далі – пряма мова.

– Через руйнацію та стрімке знищення об’єктів архітектурної та культурної спадщини, зокрема будівель австро-угорської та міжвоєнної доби, Ужгород втрачає ознаки довершеності справжнього європейського міста. Цьому сприяє систематичне знищення фасадів та інтер’єрів, безпрецедентні надбудови, ліквідація ключових архітектурних об’єктів та заміна їх комерційними та житловими комплексами – без урахування збереження цілісності та збалансованості, які історично склалися в Ужгороді.

Останнім часом питання збереження історичної архітектури Ужгорода тільки загострюється. Зокрема це стосується фасаду колишньої аптеки №1 на розі вулиці Корзо (будинок Лендваї, міжвоєнна доба). Тут знищено унікальну сторічну плитку ручної роботи, цоколь з характерними модерністськими засічками, поверхню порталу Ар-деко з оздобленням “штучний камінь”.

**Рішуче "Ні!" – нищенню культурної спадщини та хаотичній забудові Ужгорода (Аптека №1 та інше)**Не заради піару чи агітації.Заради спонукання до дії та небайдужості.Богдан Андріїв , Олег Боршовський , Ужгородська міська рада. Офіційна сторінка , Закарпатська обласна державна адміністраціяВже вкотре хочемо підняти проблему знищення архітектурної спадщини та хаотичної забудови Ужгорода.Рік за роком «реставрації» та «реконструкції» роблять усе можливе, аби Ужгород майже повністю втратив всі ключові архітектурні об‘єкти.Нахабно та безжалісно, методично та незворотньо.На наших очах, вже просто зараз на вулиці Корзо нищать будівлю часів міжвоєнного модернізму, де знаходилась славнозвісна Аптека №1.Цей процес відбувається з порушенням норм забудови та здорового глузду, вже не враховуючи історичний контекст. Вже втрачено оздоблення фасаду та порталу ар-деко “штучний камінь”, а від цоколю з оригінальними модерністськими засічками не залишилось і сліду. Надтонку кропітливу роботу чешських майстрів початку 20-го сторіччя відновити вже практично неможливо.Похмура тенденція до розрухи, невігластва та “хибних пріоритетів” добре ілюструється «свіжою» поверхівкою біля Драмтеатру, нещодавніми надбудовами у Малому Галагові та майбутньою парковкою на Слов’янський набережній. Вже не йдеться навіть про те, яке безсором‘я відбувається поза центральною частиною Ужгорода.Як правило, такі «непорозуміння» відбуваються за погодженням УМР та департаменту культури Закарпатської ОДА. Безпрецедентність таких рішень не може залишити мешканців міста осторонь.Коли чиєсь неконтрольоване бажання «здати в оренду подорожче» веде до знищення міста та обкрадає його мешканців і майбутні покоління, то це не може і не має залишати нас осторонь.Цьому має настати кінець.Швидше, аніж відбудуться чергові вибори.Швидше, аніж кінець настане місту, яке ми так любимо.В Ужгороді ще залишились люди, котрим не байдуже. Таких свідомих та думаючих людей точно не меншість. Віримо, що їх переважаюча більшість.Приєднуйтесь та **підписуйте петицію** для збереження обличчя та історії нашого міста.https://petition.e-dem.ua/uzhgorod/Petition/View/147Це не пусті слова, це інструмент для впливу та донесення думки.Коментуйте, поширюйте та виказуйте власну позицію.Ми будемо почутими. Заради нашого міста.—Окрема подяка Yura Hotra, Robert Dovganych, та іншим небайдужим за допомогу у цій ініціативі. Gepostet von Alex Rovnyak am Mittwoch, 10. Juni 2020

Культурна спадщина міста – це те, що робить Ужгород таким, як у культурному, так і в історичному контекстах. Це історія та культура, які дозволяють ужгородцям та гостям отримувати задоволення від перебування у місті, відчувати приналежність і єдність. Це не просто шматок землі для наживи, це ще й територія свідомих та небайдужих людей, об’єднаних метою збереження Ужгорода. Вимагаємо не допустити руйнування та спотворення міста, та притягти всіх причетних до відповідальності. Нам не байдуже!

Прочитати всю петицію і підписати її можна тут.

Varosh

Головне фото: Карл Смутко