Ужгородці об’єдналися, аби 31 грудня нагодувати безхатьків. Ви теж можете допомогти

В Ужгороді започаткували цінну ініціативу – 31 грудня небайдужі пригощатимуть обідом місцевих безхатьків. Ми розповімо, як це відбуватиметься, але одразу зауважимо, що і ви можете допомогти, деталі – нижче.
А все почалося із поста у фейсбуці. Ужгородка Олеся Смирнова запропонувала додати трішки радості безхатченкам і приготувати для них їжу.
Ось що написала Олеся:
— Друзі, під кінець цього епічного року я хочу і вас запрошую долучитися до доброї справи. У ніч, коли більшість із нас буде сидіти за багатими столами, є люди, які будуть голодні. Обвітрені червоні, опухші обличчя, пустка і зневіра в очах. Інколи від них несе алкоголем, але, якщо ви помітили, ці люди ніколи не поводяться так, як ми під дією спиртного – не співають, не кричать, не б’ються. Вони ніби завмирають у часі. І кожен із них точно був малим, мав батьків і дім, можливо, навіть свою сім’ю. Ми не знаємо і не нам судити їх долю. Але кожному з нас під силу побачити в ЛЮДИНІ ЛЮДИНУ.
Я хочу приготувати стільки їжі, скільки мені буде під силу, і нагодувати цих людей.
Дівчина запропонувала три ідеї, як допомогти:
Варіант 1
– купуємо одноразовий посуд,
– готуємо традиційні страви (Олів’є, шуба, відбивні і т.д.)
– порційно пакуємо і роздаємо.
Варіант 2
– ви готуєте святковий стіл на 1-2 порції більше,
– складаєте в пакет і підвішуєте біля сміттєвих баків з надписом “Не викидати. Їжа для безхатьків”.
Варіант 3
– пакуємо те, чим можемо поділитися,
– відвозимо за адресами, де цього потребують.
Цей пост Олеся написала увечері, 28 грудня, а вже 29 грудня сформувався чіткий план дій.
— Звітую по ситуації з допомогою нужденним. Наразі такі справи: у четвер, о 14.00, на площі біля “п’яного базару” будемо роздавати безхатченкам бокси зі святкового столу. Мінімальний набір – бокс, виделка, олів’є, хліб, відбивна.
28-29 грудня довкола ідеї згуртувалися люди. Загалом треба приготувати боксів на 80-90 осіб, 50 назбиралося, потребувалося ще 40, а ще за кілька годин не вистачало всього 15.
— Тому я прошу вас поділитися стравами зі свого святкового столу. Крім того, у нас є діти з неблагополучних сімей, і помешкань, де відключені комунікації. Туди потрібні: фрукти, солодощі і домашня їжа. Сподіваюся, ми зможемо провести цю сердечну акцію!
Хочете допомогти і приєднатися до ініціативи? Просто напишіть Олесі у фейсбуці, натисніть сюди.
Varosh