Ужгородці об’єдналися, аби 31 грудня нагодувати безхатьків. Ви теж можете допомогти

В Ужгороді започаткували цінну ініціативу – 31 грудня небайдужі пригощатимуть обідом місцевих безхатьків. Ми розповімо, як це відбуватиметься, але одразу зауважимо, що і ви можете допомогти, деталі – нижче.

А все почалося із поста у фейсбуці. Ужгородка Олеся Смирнова запропонувала додати трішки радості безхатченкам і приготувати для них їжу.

Ось що написала Олеся:

— Друзі, під кінець цього епічного року я хочу і вас запрошую долучитися до доброї справи. У ніч, коли більшість із нас буде сидіти за багатими столами, є люди, які будуть голодні. Обвітрені червоні, опухші обличчя, пустка і зневіра в очах. Інколи від них несе алкоголем, але, якщо ви помітили, ці люди ніколи не поводяться так, як ми під дією спиртного – не співають, не кричать, не б’ються. Вони ніби завмирають у часі. І кожен із них точно був малим, мав батьків і дім, можливо, навіть свою сім’ю. Ми не знаємо і не нам судити їх долю. Але кожному з нас під силу побачити в ЛЮДИНІ ЛЮДИНУ.

Я хочу приготувати стільки їжі, скільки мені буде під силу, і нагодувати цих людей.

Дівчина запропонувала три ідеї, як допомогти:

Варіант 1

– купуємо одноразовий посуд,

– готуємо традиційні страви (Олів’є, шуба, відбивні і т.д.)

– порційно пакуємо і роздаємо.

Варіант 2

– ви готуєте святковий стіл на 1-2 порції більше,

– складаєте в пакет і підвішуєте біля сміттєвих баків з надписом “Не викидати. Їжа для безхатьків”.

Варіант 3

– пакуємо те, чим можемо поділитися,

– відвозимо за адресами, де цього потребують.

Цей пост Олеся написала увечері, 28 грудня, а вже 29 грудня сформувався чіткий план дій.

— Звітую по ситуації з допомогою нужденним. Наразі такі справи: у четвер, о 14.00, на площі біля “п’яного базару” будемо роздавати безхатченкам бокси зі святкового столу. Мінімальний набір – бокс, виделка, олів’є, хліб, відбивна.

28-29 грудня довкола ідеї згуртувалися люди. Загалом треба приготувати боксів на 80-90 осіб, 50 назбиралося, потребувалося ще 40, а ще за кілька годин не вистачало всього 15.

— Тому я прошу вас поділитися стравами зі свого святкового столу. Крім того, у нас є діти з неблагополучних сімей, і помешкань, де відключені комунікації. Туди потрібні: фрукти, солодощі і домашня їжа. Сподіваюся, ми зможемо провести цю сердечну акцію!

Хочете допомогти і приєднатися до ініціативи? Просто напишіть Олесі у фейсбуці, натисніть сюди.

Varosh