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Новини

Ужгородці можуть передати для захисників книги на фронт

27 Травня 2024 47

До всеукраїнської акції «Книга на фронт» долучилася «Книгарня Є» в Ужгороді. У межах акції закарпатці можуть придбати книжки для захисників, які згодом організатори акції передають воїнам на передову.

Ініціативу «Книга на фронт» торік започаткувало Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з «Культурним десантом». З того часу партнерами акції стали кілька мереж українських книжкових крамниць та видавництв. Віднедавна до акції долучилася і «Книгарня Є» в Ужгороді.

Таким чином, кожна з 60 книгарень мережі у 20 регіонах України є пунктами збору літератури для захисників, розповіла у коментарі Varosh піарниця мережі «Книгарня Є» Анна Могир.

За її словами, найчастіше люди, що долучаються до акції, обирають для захисників зарубіжну класику. Також купують для військових українську сучасну літературу, сучасну зарубіжну літературу, літературу про війну та військову справу.

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Найчастіше передають для захисників сучасну зарубіжну літературу

Засновники та організатори ініціативи радять обирати саме художню літературу, адже про це просять самі військовослужбовці. Купуючи книгу для воїнів, можна докласти до неї листівку або підписати книгу зі словами вдячності та підтримки.

«Доволі часто люди вирішують передати ті книжки, із якими вже добре знайомі. Тому нерідко зупиняють свій вибір на найпопулярніших за продажами у «Книгарні «Є». Серед них «Я бачу, вас цікавить пітьма» Ілларіона Павлюка, «Кафе на краю світу» Джона П. Стрелекі, «Людина в пошуках справжнього сенсу» Віктора Франкла. Із українських авторів відвідувачі обирають переважно сучасних: Макса Кідрука, Сергія Жадана, Павла Белянського, Кузьму Скрябіна. Також популярним вибором є детективи Агати Крісті», – повідомила Анна Могир. 

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Книги кожна з крамниць передає відповідно до того, як швидко вони накопичуються. За словами пані Анни, «Коли в книгарні набирається 20 і більше книжок, ми контактуємо з організаторами ініціативи, а вони викликають кур’єра, який доставляє літературу до військовослужбовців».

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Момент передачі книг для захисників

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Книгарня Є

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