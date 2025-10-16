З 20 до 31 жовтня в Ужгороді відбудеться кампанія з безкоштовної вакцинації домашніх тварин від сказу.

Щеплення проводитимуть спеціалісти Закарпатської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, повідомляє Ужгородська міська рада.

Щодня мобільний пункт вакцинації працюватиме в іншій локації, аби охопити якомога більше вулиць.

Привести тварину на вакцинацію від сказу в мобільний виїзний пункт можна буде з 9:00 до 15:00.

Для отримання щеплення власникам потрібно мати при собі ветеринарний паспорт тварини. Після вакцинації в паспорт вноситимуть відповідну відмітку – з датою, підписом лікаря і наліпкою з інформацією про вакцину.

Усі дані фіксуватимуть також в облікових журналах: з тим, аби за потреби власник міг потім підтвердити щеплення.

Вакцинуватися можуть собаки та коти віком від 3-х місяців, якщо вони клінічно здорові, пояснюють ветеринарні лікарі. Перед щепленням на місці спеціалісти проводитимуть візуальний огляд тварини.

За 10 днів перед процедурою рекомендується провести дегельмінтизацію – обробити тварину від глистів. Це допоможе сформувати стійкий імунітет, який після щеплення триває близько року.

Кампанію з безкоштовного щеплення тварин в Ужгороді проводять на виконання Плану протиепізоотичних заходів України на 2025 рік. Її мета – запобігти поширенню сказу серед тварин і людей.

Ветеринарні лікарі кажуть: люди часто недооцінюють небезпеку сказу. Тож у такий спосіб фактично йдуть назустріч власникам, щоб нагадати про важливість вакцинації. Адже відомо, що сказ – невиліковна хвороба, яка призводить до смертельного наслідку. Єдиною профілактикою від сказу є саме вакцинація.

Ситуація зі сказом на Закарпатті

Як повідомляв Varosh, у травні поточного року в Ужгороді зареєстрували лабораторно підтверджений випадок сказу у безпритульної кішки. Тоді на кількох вулицях через це ввели карантинні обмеження.

У листопаді минулого року на Закарпатті фіксували зростання чисельності хижаків, зокрема популяції лисиці, яка є одним із найпоширеніших переносників сказу. Тоді також повідомлялося, що попри проведення 2-х пероральних вакцинацій серед карпатської фауни активно шириться сказ, від якого гинуть не лише дикі тварини, а й свійські.

Станом на листопад минулого року в області зафіксували 24 випадки сказу у різних районах Закарпаття проти 23 випадків за увесь 2023 рік.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Пресслужба Львівської міської ради

