Ужгород збирає підписи на петицію щодо пандусів і пішохідних переходів

Ужгородців закликають підтримати електронну петицію щодо облаштування пандусів і пішохідних переходів, аби покращити життя маломобільних містян.

У петиції йдеться:

про розробку і втілення програми комплексного облаштування пандусів у громадських закладах Ужгорода;

про облаштування пішохідних переходів заниженими бордюрами при проектуванні та ремонті доріг загального користування.

У тексті петиції сказано, що соціальні стандарти мають мати європейський рівень.

«Розробка та реалізація програми покликана надати змогу малобільним групам населення почуватися повноцінними членами суспільства. Проблеми, пов’язані з наявністю численних бар’єрів, не дозволяють людям з інвалідністю долучатися до активного суспільного життя, — пише авторка петиції Олександра Несух. — Програма дасть змогу створити умови для вільного доступу маломобільних груп населення до об’єктів житлового та громадського призначення, транспортної інфраструктури, освіти, культури, охорони здоров’я».

250 підписів необхідно на підтримку петиції, вже зібрано 105, підписати можна до 14 березня на сайті Єдиної системи місцевих петицій — тут.

Varosh