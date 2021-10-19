Ужгород – у десятці найкомфортніших міст України. Але тільки на десятому місці (РЕЙТИНГ)

Нещодавно видання ФОКУС підготувало рейтинг 2021 комфортності 24 найбільших українських міст. Для його створення редакція обрала 16 критеріїв.

Максимально можна було набрати 125 балів, серед яких 50 – за економічні показники, 25 – за якість муніципальних послуг, 10 – за навчальні заклади, екологічні показники, тривалість життя тощо.

При підготовці довідок про міста редакція звертала увагу, перш за все, на новини, пов’язані зі станом місцевої інфраструктури. І тут, як ідеться в повідомленні медіа, “можна знайти привід для оптимізму: в більшості випадків, у міру сил, її намагаються розвивати”.

На першому місці – Тернопіль, на другому – Івано-Франківськ, на третьому – Хмельницький. Ужгород – на десятій сходинці.

Ось що пише видання ФОКУС про наше місто:

Стрічка міських новин рясніє повідомленнями про ДТП і різні злочини. Для того, щоб місцева поліція вчасно встигала на місця пригод, їй надали електросамокати, про це вже оголосили офіційно.

В Ужгороді нещодавно почався ремонт кількох вулиць. На Олександра Богомольця, крім асфальтування дороги, планують полагодити зливову каналізацію, зробити тротуари і облаштувати велодоріжку, яка з’єднає велодоріжки вулиць Тиводара Легоцького і Михайла Грушевського. На вулиці Болгарській ремонтують дорогу, що веде до пожежної частини, передбачається, що це дозволить рятувальникам швидше виїжджати на виклики.

В Ужгороді відбулася церемонія нагородження переможців проєкту «Ужгородці, якими ми пишаємося» (ФОТО, ВІДЕО)

Увесь рейтинг тут.

Торік Ужгород був на 17-й сходинці.

Varosh

Головне фото: Андріана Сочка