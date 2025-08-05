Ужгород – третій в Україні за вартістю житла в новобудовах

За підсумками липня 2025 року, середня вартість квадратного метра житла на первинному ринку Ужгорода сягнула 47 300 гривень.
За цим показником обласний центр Закарпаття розмістився на третьому місці у загальноукраїнському рейтингу цін від ЛУН. Дорожче – лише у Львові та Києві.
Впродовж останніх пів року ціна в Ужгороді зросла на 3%. У ЛУН відзначають, це відповідає загальному тренду поступового, але стабільного підвищення вартості первинного житла по всій країні.
Утім зазначають: як для невеличкого міста, ціни за квадратний метр житла вражають.
Їх зумовлює кілька факторів, зокрема: зростання вартості зумовлене стійкий попит, обмежена кількістю земельних ділянок під забудову, а також близькість до кордону та висока релокаційна привабливість з початку повномасштабного вторгнення.
У рейтингу цін Ужгород залишив позаду навіть такі великі міста, як Одеса та Дніпро, і вже давно перестав бути містом із «доступним житлом».
Нині квадратний метр тут коштує дорожче, ніж у 18 обласних центрах України.
На відміну від мегаполісів, Ужгород не має надлишку пропозиції. Забудовників тут менше, а частина проєктів – малого формату, зорієнтована на якість і преміум-сегмент .
Водночас попит утримується завдяки релокантам та інвесторам, які купують нерухомість з розрахунком “на майбутнє”.
У результаті ціна росте, і зниження не очікується навіть у короткостроковій перспективі.
Львів – 57 600 грн/м² (зміна за пів року: +3%)
Київ – 54 000 грн/м² (+1%)
Ужгород – 47 300 грн/м² (+3%)
Одеса – 46 200 грн/м² (+14%)
Дніпро – 45 800 грн/м² (–7%)
Рівне – 42 000 грн/м² (+10%)
Чернівці – 42 000 грн/м² (+1%)
Вінниця – 41 600 грн/м² (+2%)
Кропивницький – 39 900 грн/м² (–13%)
Луцьк – 38 500 грн/м² (+5%)
Івано-Франківськ – 36 000 грн/м² (+2%)
Полтава – 34 000 грн/м² (без змін)
Житомир – 33 300 грн/м² (+11%)
Черкаси – 32 100 грн/м² (+5%)
Тернопіль – 32 000 грн/м² (+9%)
Чернігів – 31 400 грн/м² (+6%)
Хмельницький – 29 900 грн/м² (+7%)
Миколаїв – 29 400 грн/м² (без змін)
Харків – 27 900 грн/м² (+4%)
Суми – 26 000 грн/м² (без змін)
Запоріжжя – 25 000 грн/м² (–7%)
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Інфографіка: ЛУН
Головне фото: Євген Руденко, Українська правда
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