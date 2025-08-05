Ужгород – третій в Україні за вартістю житла в новобудовах

За підсумками липня 2025 року, середня вартість квадратного метра житла на первинному ринку Ужгорода сягнула 47 300 гривень.

За цим показником обласний центр Закарпаття розмістився на третьому місці у загальноукраїнському рейтингу цін від ЛУН. Дорожче – лише у Львові та Києві.

Впродовж останніх пів року ціна в Ужгороді зросла на 3%. У ЛУН відзначають, це відповідає загальному тренду поступового, але стабільного підвищення вартості первинного житла по всій країні.

Утім зазначають: як для невеличкого міста, ціни за квадратний метр житла вражають.

Їх зумовлює кілька факторів, зокрема: зростання вартості зумовлене стійкий попит, обмежена кількістю земельних ділянок під забудову, а також близькість до кордону та висока релокаційна привабливість з початку повномасштабного вторгнення.

У рейтингу цін Ужгород залишив позаду навіть такі великі міста, як Одеса та Дніпро, і вже давно перестав бути містом із «доступним житлом».

Нині квадратний метр тут коштує дорожче, ніж у 18 обласних центрах України.

Що стоїть за ужгородською ціною?

На відміну від мегаполісів, Ужгород не має надлишку пропозиції. Забудовників тут менше, а частина проєктів – малого формату, зорієнтована на якість і преміум-сегмент .

Водночас попит утримується завдяки релокантам та інвесторам, які купують нерухомість з розрахунком “на майбутнє”.

У результаті ціна росте, і зниження не очікується навіть у короткостроковій перспективі.

Рейтинг міст України за цінами на первинці (липень 2025)

Львів – 57 600 грн/м² (зміна за пів року: +3%) Київ – 54 000 грн/м² (+1%) Ужгород – 47 300 грн/м² (+3%) Одеса – 46 200 грн/м² (+14%) Дніпро – 45 800 грн/м² (–7%) Рівне – 42 000 грн/м² (+10%) Чернівці – 42 000 грн/м² (+1%) Вінниця – 41 600 грн/м² (+2%) Кропивницький – 39 900 грн/м² (–13%) Луцьк – 38 500 грн/м² (+5%) Івано-Франківськ – 36 000 грн/м² (+2%) Полтава – 34 000 грн/м² (без змін) Житомир – 33 300 грн/м² (+11%) Черкаси – 32 100 грн/м² (+5%) Тернопіль – 32 000 грн/м² (+9%) Чернігів – 31 400 грн/м² (+6%) Хмельницький – 29 900 грн/м² (+7%) Миколаїв – 29 400 грн/м² (без змін) Харків – 27 900 грн/м² (+4%) Суми – 26 000 грн/м² (без змін) Запоріжжя – 25 000 грн/м² (–7%)

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Інфографіка: ЛУН

Головне фото: Євген Руденко, Українська правда

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.