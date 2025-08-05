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Ужгород – третій в Україні за вартістю житла в новобудовах

5 Серпня 2025 2

За підсумками липня 2025 року, середня вартість квадратного метра житла на первинному ринку Ужгорода сягнула 47 300 гривень.

За цим показником обласний центр Закарпаття розмістився на третьому місці у загальноукраїнському рейтингу цін від ЛУН. Дорожче – лише у Львові та Києві.

Впродовж останніх пів року ціна в Ужгороді зросла на 3%. У ЛУН відзначають, це відповідає загальному тренду поступового, але стабільного підвищення вартості первинного житла по всій країні.

Утім зазначають: як для невеличкого міста, ціни за квадратний метр житла вражають.

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Рейтинг цін на житло у новобудовах. ЛУН

Їх зумовлює кілька факторів, зокрема: зростання вартості зумовлене стійкий попит, обмежена кількістю земельних ділянок під забудову, а також близькість до кордону та висока релокаційна привабливість з початку повномасштабного вторгнення.

У рейтингу цін Ужгород залишив позаду навіть такі великі міста, як Одеса та Дніпро, і вже давно перестав бути містом із «доступним житлом».

Нині квадратний метр тут коштує дорожче, ніж у 18 обласних центрах України.

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Що стоїть за ужгородською ціною?

На відміну від мегаполісів, Ужгород не має надлишку пропозиції. Забудовників тут менше, а частина проєктів – малого формату, зорієнтована на якість і преміум-сегмент .

Водночас попит утримується завдяки релокантам та інвесторам, які купують нерухомість з розрахунком “на майбутнє”.

У результаті ціна росте, і зниження не очікується навіть у короткостроковій перспективі.

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Рейтинг міст України за цінами на первинці (липень 2025)

  1. Львів – 57 600 грн/м²  (зміна за пів року: +3%)

  2. Київ – 54 000 грн/м²  (+1%)

  3. Ужгород – 47 300 грн/м²  (+3%)

  4. Одеса – 46 200 грн/м²  (+14%)

  5. Дніпро – 45 800 грн/м²  (–7%)

  6. Рівне – 42 000 грн/м²  (+10%)

  7. Чернівці – 42 000 грн/м²  (+1%)

  8. Вінниця – 41 600 грн/м²  (+2%)

  9. Кропивницький – 39 900 грн/м²  (–13%)

  10. Луцьк – 38 500 грн/м²  (+5%)

  11. Івано-Франківськ – 36 000 грн/м²  (+2%)

  12. Полтава – 34 000 грн/м²  (без змін)

  13. Житомир – 33 300 грн/м²  (+11%)

  14. Черкаси – 32 100 грн/м²  (+5%)

  15. Тернопіль – 32 000 грн/м²  (+9%)

  16. Чернігів – 31 400 грн/м²  (+6%)

  17. Хмельницький – 29 900 грн/м²  (+7%)

  18. Миколаїв – 29 400 грн/м²  (без змін)

  19. Харків – 27 900 грн/м²  (+4%)

  20. Суми – 26 000 грн/м²  (без змін)

  21. Запоріжжя – 25 000 грн/м²  (–7%)

 

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Інфографіка: ЛУН
Головне фото: Євген Руденко, Українська правда

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