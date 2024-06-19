Ужгород, сакури, замки і локації від Андрія Любки: випуск тревел-блогерки Маші Себової про місто без тривоги

На youtube-каналі Маші Себової вийшов випуск тревел-блогу, присвячений Ужгороду.

Випуск має назву «Місто без тривог: Ужгород, сакури, замки і локації від Андрія Любки».

У відео ведуча показала Ужгород у двох періодах: під завершення сезону цвітіння сакур і в сезон цвітіння лип. Екскурсоводом Маші став закарпатський письменник та волонтер Андрій Любка.

У випуску Маша Себова розповіла про знайомі ужгородцям місця та об’єкти, які будуть цікаві гостям з інших регіонів. Ведуча завітала на липову алею та центральну вулицю Корзо. Показала один із найдавніших унікальних храмів України – Горянську ротонду – та її фрески. Дізналася про традицію ужгородців спинитися по дорозі у справах, аби випити кави, скуштувала сирні гомбовці у легендарному кафе-музеї «Снек» і фірмовий торт «Ужгород».

Також Маша Себова відвідала кращі локації із сакурами, захоплено розповіла про розкішне цвітіння гліцинії та побувала у Закарпатській обласній філармонії.

І, звісно, не оминула увагою Ужгородський замок та мініскульптурки, за якими місто відоме усій країні.

Маша Себова – телеведуча, журналістка, youtube-блогерка, авторка однойменного тревел-каналу. 4 роки вона знімала блог про бюджетні подорожі, а з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році досліджує «формулу країни».

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh,

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