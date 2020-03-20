Ужгород придбає тести на коронавірус й апарати штучної вентиляції легень

Нагадаємо, Стоматологія в Ужгороді готова безкоштовно передати апарат для вентиляції легень задля порятунку людей.

Пресслужба Ужгородської міськради інформує, що заплановано придбати 20 апаратів штучної вентиляції легень для комунальних медичних закладів Ужгорода. Йдеться про 16 апаратів для центральної міської клінічної лікарні, три апарати для пологового будинку, один для міської дитячої лікарні.

Кошти 17 березня виділили на позачерговій сесії Ужгородської міської ради.

Наразі у лікарнях міста – 22 апарати штучної вентиляції легень: 14 – у міській клінічній лікарні, п’ять – у пологовому будинку, три – у міській дитячій лікарні.

Крім того, додатково у медзаклади закуплять респіраторні медичні маски, протичумні костюми, дезінфекційні засоби, спиртовмісні септики, тести на коронавірус, монітори пацієнта.

Читайте також:

Varosh