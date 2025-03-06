Ужгород почав готуватися до СакураФесту: чим здивує фестиваль цьогоріч

4-6 квітня в Ужгороді пройде традиційний вже фестиваль СакураФест. Артзони та мистецькі композиції, влаштовані в рамках фестивалю, посилять рожевий шал квітучих дерев. Цього року СакураФест матиме формат фестивалю, а не ярмарку, як у попередні роки, каже одна з організаторок фесту Юлія Дуб. Проводять його команди ГО “Творчі волонтери Ужгорода” та “Руху підтримки закарпатських військових”.

— Базова мета всіх наших заходів — це збір коштів на ЗСУ, — пояснила Varosh Юлія Дуб. — Це те, що не обговорюється: всі кошти з учасників ярмарків, 100% ідуть на потреби війська. Ми собі ставимо за глобальну мету на цьому фесті зібрати півмільйона гривень. Це насправді дуже-дуже амбітна ціль і її складно досягати, тому що збори тепер взагалі дуже сильно в усіх впали, і всі волонтери розуміють, наскільки тяжко залучати ці кошти. Тому фактично всі активності і цікаві заходи, за які люди готові заплатити, як за якісний продукт, для того, щоб залучити кошти.

Приїхати, щоб перезавантажитись

Водночас СакураФест стане локацією, де люди зможуть приїхати, відпочити, перезавантажитись, — каже волонтерка:

— Ми бачимо, що в Ужгород зараз приїжджають люди на вихідні з інших міст, просто тому, що тут місце нормального життя. Попри те, що ми всі живемо в реаліях війни, у нас воюють рідні, знайомі, ми підтримуємо військо, але Ужгород залишається чи не єдиним містом, в якому доволі нормальний, звичайний ритм життя.

І це не погано, це добре, бо сюди можна приїхати за перезавантаженням — моральним, психологічним, виспатись, поїсти, помитись і навіть банально просто посидіти ввечері, випити вина чи пива і не бігти, бо комендантська година.

Просто за цим шматочком нормального життя люди сюди їдуть і ми маємо це використовувати як сильну сторону, бути готовими приймати цих людей, підтримати і дати їм можливість перезавантажитися.

Рік мистецького туризму

2025 рік туристичні організації краю визнали роком мистецького туризму на Закарпатті. СакураФест підтримає цей напрямок і цьогорічний фестиваль має на меті стати мистецьким освітнім фестивалем.

— Торік у нас в рамках Сакура фесту були і пленери, і художні виставки, і фото виставки. Цього року ми зробимо на цьому більший акцент, — каже Юлія Дуб. — Буде лекторій з мистецькими темами, будуть кінопокази, виступи гуртів, арт-зона. Буде фотоконкурс і виставка найкращих фоторобіт. Сергій Денисенко курує, вже найближчим часом буде анонс про можливість насилати свої роботи для конкурсу.

Паралельно готується виставка Сакура Контемпорарі, яку готують подружжя Войтовичів. Вони зараз комунікують із закарпатськими художниками, створюються роботи конкретно під цю виставку.

Зрештою, про всі наші заходи ми розповідатимемо найближчим часом. Взагалі мистецтво дає надію, і це сьогодні дуже сильний посил. На Закарпатті потужна мистецька школа, у нас дуже багато талантів. У зв’язку з війною приїхало дуже багато талановитих людей. Наше завдання зараз максимально їх залучити.

Зі слів Юлії Дуб, команда організаторів провела колосальну роботу з залученням громадських організацій, які працюють з ВПО, з залученням творчих центрів, мистецьких спільнот. Сформували програму, яка задіє різні органи чуття людини, зосередить їх на прийнятті мистецтва.

Основна локація фестивалю розташується на площі Фенцика, Театральній та набережній Незалежності. Водночас певні заходи, виставки та перформанси відбуватимуться на інших локаціях.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото СакураФест

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