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Новини

Ужгород на 13 місці з 24 за комфортом життя в Україні

16 Вересня 2021 386

Про це пише НВ, згідно з щорічним Українським муніципальним опитуванням, що його проводить Міжнародний республіканський інститут (МРІ), до якого долучився НВ.

За результатами опитування на першому місці Вінниця. Життя тут вважається найякіснішим. За нею — Луцьк, Івано-Франківськ, Чернігів, Хмельницький, Маріуполь, Харків, Тернопіль, Черкаси, Львів, Кропивницький, Сєвєродонецьк.

На тринадцятій сходинці Ужгород. За ним Одеса, Житомир, Рівне, Суми, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Полтава, Миколаїв, Чернівці. На останній сходинці Херсон.

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Varosh, за матеріалами НВ

Головне фото: Олександр Смутко

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