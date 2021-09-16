Ужгород на 13 місці з 24 за комфортом життя в Україні

Про це пише НВ, згідно з щорічним Українським муніципальним опитуванням, що його проводить Міжнародний республіканський інститут (МРІ), до якого долучився НВ.

За результатами опитування на першому місці Вінниця. Життя тут вважається найякіснішим. За нею — Луцьк, Івано-Франківськ, Чернігів, Хмельницький, Маріуполь, Харків, Тернопіль, Черкаси, Львів, Кропивницький, Сєвєродонецьк.

На тринадцятій сходинці Ужгород. За ним Одеса, Житомир, Рівне, Суми, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Полтава, Миколаїв, Чернівці. На останній сходинці Херсон.

Varosh, за матеріалами НВ

Головне фото: Олександр Смутко