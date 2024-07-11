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Новини

В Ужгороді відкриють парк світлових фігур “Lights & Dreams”

11 Липня 2024 1 048

18 липня в Боздоському парку Ужгорода відбудеться довгоочікуване відкриття парку світлових фігур «Lights&Dreams», який вже з успіхом пройшов в Україні та за кордоном. Це справжній тематичний парк ілюмінацій та масштабних світлових інсталяцій, кожна з яких сягає до семи метрів заввишки.  Організатори заходу запрошують всіх бажаючих «поринути в атмосферу чарівного світу, де трапляються дива та здійснюються мрії!»

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Парк світлових фігур відкриється 18 липня

Всі фігури проєкту «Lights&Dreams» виготовлені вручну з 50 000 ліхтариків, натурального шовку та спеціальних led-ламп. Вони стануть невід’ємною частиною легендарної історії про паралельний світ, де панують феї, ельфи, дракони та інші магічні істоти

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Проект вже полюбився мільйонам українців, які мали змогу побачити його в  Києві та Чернівцях. За цей час ми отримали багато захоплених відгуків про нього, більшість наших відвідувачів ділились позитивними емоціями. Сьогодні це наша головна мета-подарувати родинам позитивні враження, а дітям – щасливе дитинство, бо вони на це заслуговують, попри обставини”, – каже організатор заходу, керівник компанії Universal Park Денис Погорєлко.

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Світлові інсталяції сягають до 7 метрів заввишки

Важливо зазначити, що ліхтарики не споживають багато світла (лише 20 квт на годину) та працюють в енергозберігальному режимі. Окрім ілюмінацій, парк пропонує всім відвідувачам інтерактивні зони дозвілля, зони відпочинку, театралізовані виступи акторів, стилізовані фотозони, прохолоджувальні напої та багато іншого. 

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Придбати квитки можна на офіційному сайті Lights & Dreams або на касі Боздоського парку. Подробиці – в Instagram та Facebook заходу. 

Важливо: вхід представникам ЗСУ та людям з інвалідністю I-II групи безплатний. Частина коштів з продажу квитків піде на допомогу ЗСУ.

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Адреса: Боздоський парк м. Ужгород  (Слов’янська набережна, 31)
Час роботи: щодня з 20:00-22:30 

Вартість квитка: дорослий-250 грн, дитячий-200 грн (від 3-14 років).

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Парк світлових фігур відкриється в Ужгороді

Varosh

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