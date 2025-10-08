Facebook
Instagram
YouTube
Новини

UZH CUP 2025: як юні футболісти зібрали на Starlink для війська

8 Жовтня 2025 28

На перший погляд — звичайний дитячий футбольний турнір, але за емоціями й забитими голами — велика мета. Цього серпня в Ужгороді відбувся UZH CUP 2025, де діти віком 8-9 років не просто змагалися за кубок, а допомагали українським військовим.

Протягом двох днів на полях спорткомплексу “Зінедін” панував справжній дух спорту й підтримки — тут проходили чесні та напружені матчі, емоційності яких могли б позаздрити навіть професіонали. 

gal-322822
gal-322808
gal-322815

Особливим моментом став початок турніру — хвилина мовчання на честь загиблих воїнів і спільне виконання Гімну України. Це нагадало всім: навіть дитячий спорт сьогодні має глибше значення — виховує єдність, мужність і вдячність тим, хто боронить країну.

2

Завдяки благодійним внескам учасників організаторам вдалося зібрати кошти й придбати Starlink для Збройних Сил України. Його вже передали у підрозділ, який виконує бойові завдання на фронті.

“Ми хотіли, щоб діти розуміли: навіть маленькі перемоги можуть допомогти великій справі”, — кажуть організатори.

gal-322864
gal-322871

У турнірі взяли участь 21 команда з різних куточків Закарпаття. Юні гравці показали не лише спортивну майстерність і щиру любов до футболу, а й подарували вболівальникам емоційні поєдинки, красиві голи та справжню командну гру.

gal-322829
gal-322836
gal-322843
gal-322850
gal-322857

Турнір організували Олександр Роман та Олег Сичов, а за спортивну частину відповідав молодий і перспективний футбольний тренер Іван Шкірта. Підтримали подію місцеві компанії — OL GROUP, Traksler development, Епіцентр та Крайна.

 

20

Текст та фото надані організаторами

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# varosh # дитячий турнір # дитячий футбольний турнір # новини Varosh # футболісти Starlink # футбольний турні Ужгород # футбольний турнір діти # футбольний турнір діти Ужгород

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Верховна Рада не підтримала правку, що дозволяла будівництво вітряків у Карпатах без оцінки впливу на довкілля

Нові квитки та перевірка контролерів: з 11 жовтня оновлюють правила проїзду міським транспортом в Ужгороді

Varosh представив журнал “Ужгород мистецький” на Будапештському книжковому фестивалі

Карпатський гірський кінофестиваль стартує на вихідних: 3 фільми, які варто подивитися кожному