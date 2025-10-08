UZH CUP 2025: як юні футболісти зібрали на Starlink для війська

На перший погляд — звичайний дитячий футбольний турнір, але за емоціями й забитими голами — велика мета. Цього серпня в Ужгороді відбувся UZH CUP 2025, де діти віком 8-9 років не просто змагалися за кубок, а допомагали українським військовим.

Протягом двох днів на полях спорткомплексу “Зінедін” панував справжній дух спорту й підтримки — тут проходили чесні та напружені матчі, емоційності яких могли б позаздрити навіть професіонали.

Особливим моментом став початок турніру — хвилина мовчання на честь загиблих воїнів і спільне виконання Гімну України. Це нагадало всім: навіть дитячий спорт сьогодні має глибше значення — виховує єдність, мужність і вдячність тим, хто боронить країну.

Завдяки благодійним внескам учасників організаторам вдалося зібрати кошти й придбати Starlink для Збройних Сил України. Його вже передали у підрозділ, який виконує бойові завдання на фронті.

“Ми хотіли, щоб діти розуміли: навіть маленькі перемоги можуть допомогти великій справі”, — кажуть організатори.

У турнірі взяли участь 21 команда з різних куточків Закарпаття. Юні гравці показали не лише спортивну майстерність і щиру любов до футболу, а й подарували вболівальникам емоційні поєдинки, красиві голи та справжню командну гру.

Турнір організували Олександр Роман та Олег Сичов, а за спортивну частину відповідав молодий і перспективний футбольний тренер Іван Шкірта. Підтримали подію місцеві компанії — OL GROUP, Traksler development, Епіцентр та Крайна.

Текст та фото надані організаторами

