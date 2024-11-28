“Увиванець”: легендарний народний танець Закарпаття відтворений у відеокліпі

Як повідомляв Varosh, наступного року Закарпатський народний хор відзначатиме 80-річний ювілей із дня заснування. З цієї нагоди в колективі підготували низку заходів, зокрема – запланували зйомки відеокліпів на кілька знакових для хору композицій. Першою такою відеороботою став кліп закарпатського легендарного танцю з «золотого фонду» колективу – «Увиванець».

Відеокліп знімали у жовтні в Ужгородському скансені, на Абранському перевалі та на території замку «Сент-Міклош» у Чинадієві. Презентація відеороботи відбулася сьогодні в Ужгороді.

Режисери кліпу – Юрій Павлишинець та Віктор Павлиш.

Звукорежисер – Геннадій Дев’ятов.



Енергійний танець з народних гулянь

У репертуарі Закарпатського народного хору «Увиванець» – з 1946 року. Його поставив перший балетмейстер колективу Валентин Ангаров, який часто записував народні танці в їхньому автентичному вигляді – йдучи до людей, що їх виконують. У 1945 році Валентин Ангаров навмисне пішов на народні гуляння в Іршавському районі, і побачений там «Увиванець» надихнув його на постановку танцю вже в Закарпатському народному хорі, розповіла для Varosh артистка танцювальної групи хору Ганна Кохан.

Свою назву «Увиванець» отримав через те, що танцюючи його, виконавці «увиваються». Для танцю характерні енергійні, технічні рухи, швидкі темпи, обертання в парі, вистукування, швидка зміна малюнків, яскрава кольорова гамма в костюмах.



Найчастіше «Увиванець» виконували на весіллях та гуляннях, позаяк він має веселий задерикуватий настрій, пояснює хореографка Закарпатського хору Ірина Кізюр: «У хлопців зустрічається елемент руху, ніби він «увивається» навколо дівчини. Дівчина собі легенько обертається, крутиться, а він її бере за талію і обертає – так, що аж спідниця розліталася».



Танцювальна візитівка Закарпаття

За словами художньої керівниці Закарпатського народного хору Наталії Петій-Потапчук, «Увиванець» вже давно є своєрідною візитівкою Закарпаття. Він побутує не лише великих центральних районах області, але й у низинних, і на верховині. В інших регіонах України Закарпаття асоціюється, серед іншого, такою і з піснею «Ой, Марічко, чичері», яка є музичним супроводом до танцю.«Увиванець» є у репертуарах багатьох інших танцювальних українських колективів в різних стилізаціях. Утім Закарпатський народний хор завдяки постановці Валентина Агапова зберіг його саме в тому вигляді, в якому танець побутував в області ще, вочевидь, і 100 років тому.

«Ми повинні знати свою культуру, популяризувати її, адже в теперішній час тим більше важливо зберігати власні традиції, і нашу багату різноманітну автентику. Це надає силу й наснагу, дає відчути свою землю і надає внутрішню радість», – сказала Наталія Петій-Потапчук.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінки Закарпатського народного хору

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