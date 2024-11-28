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“Увиванець”: легендарний народний танець Закарпаття відтворений у відеокліпі

28 Листопада 2024 100

Як повідомляв Varosh, наступного року Закарпатський народний хор відзначатиме 80-річний ювілей із дня заснування. З цієї нагоди в колективі підготували низку заходів, зокрема – запланували зйомки відеокліпів на кілька знакових для хору композицій. Першою такою відеороботою став кліп закарпатського легендарного танцю з «золотого фонду» колективу – «Увиванець».

Відеокліп знімали у жовтні в Ужгородському скансені, на Абранському перевалі та на території замку «Сент-Міклош» у Чинадієві. Презентація відеороботи відбулася сьогодні в Ужгороді.

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Кадр з відеокліпу “Увиванець”

Режисери кліпу – Юрій Павлишинець та Віктор Павлиш.

Звукорежисер – Геннадій Дев’ятов.

Енергійний танець з народних гулянь

У репертуарі Закарпатського народного хору «Увиванець» – з 1946 року. Його поставив перший балетмейстер колективу Валентин Ангаров, який часто записував народні танці в їхньому автентичному вигляді – йдучи до людей, що їх виконують. У 1945 році Валентин Ангаров навмисне пішов на народні гуляння в Іршавському районі, і побачений там «Увиванець» надихнув його на постановку танцю вже в Закарпатському народному хорі, розповіла для Varosh артистка танцювальної групи хору Ганна Кохан.

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Кадр із відеокліпу. Презентація

Свою назву «Увиванець» отримав через те, що танцюючи його, виконавці «увиваються». Для танцю характерні енергійні, технічні рухи, швидкі темпи, обертання в парі, вистукування, швидка зміна малюнків, яскрава кольорова гамма в костюмах.

Найчастіше «Увиванець» виконували на весіллях та гуляннях, позаяк він має веселий задерикуватий настрій, пояснює хореографка Закарпатського хору Ірина Кізюр: «У хлопців зустрічається елемент руху, ніби він «увивається» навколо дівчини. Дівчина собі легенько обертається, крутиться, а він її бере за талію і обертає – так, що аж спідниця розліталася».

Ірина Кізюр та Ганна Кохан. Закарпатський народний хор

Ірина Кізюр та Ганна Кохан. Фото Галини Гички

Танцювальна візитівка Закарпаття

За словами художньої керівниці Закарпатського народного хору Наталії Петій-Потапчук, «Увиванець» вже давно є своєрідною візитівкою Закарпаття. Він побутує не лише великих центральних районах області, але й у низинних, і на верховині. В інших регіонах України Закарпаття асоціюється, серед іншого, такою і з піснею «Ой, Марічко, чичері», яка є музичним супроводом до танцю.«Увиванець» є у репертуарах багатьох інших танцювальних українських колективів в різних стилізаціях. Утім Закарпатський народний хор завдяки постановці Валентина Агапова зберіг його саме в тому вигляді, в якому танець побутував в області ще, вочевидь, і 100 років тому.

«Ми повинні знати свою культуру, популяризувати її, адже в теперішній час тим більше важливо зберігати власні традиції, і нашу багату різноманітну автентику. Це надає силу й наснагу, дає відчути свою землю і надає внутрішню радість», – сказала Наталія Петій-Потапчук.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінки Закарпатського народного хору

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