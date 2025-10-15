“Усі кошти з-за кордону. Бо світ винен нам за свою безпеку”: Наталія Кабацій про роботу Комітету медичної допомоги в Закарпатті

Комітет медичної допомоги в Закарпатті, створений 25 років тому на базі французької гуманітарної місії, сьогодні залишається одним із найактивніших осередків допомоги в Україні. Організація підтримує понад 400 медзакладів, працює з людьми з інвалідністю, забезпечує прихистки для переселенців і допомагає силам оборони.

Про це розповіла під час презентації роботи організації на Varosh Talks Interview очільниця Комітету медичної допомоги в Закарпатті Наталія Кабацій.

Від ремонтів лікарень – до системних соціальних змін

Перші роки діяльності організація присвятила відновленню медичних закладів та реагуванню на надзвичайні ситуації, зокрема наслідки паводків. Але з часом команда вирішила: допомога має бути не тимчасовою, а сталою. Так зародилося рішення співпрацювати з державними закладами.

Найбільш тривалим і глибоким партнерством став Вільшанський дитячий будинок-інтернат, із яким Комітет співпрацює вже понад 25 років. Ця робота стала фундаментом для формування цілого напряму – допомоги людям з інвалідністю.

“Кожен із нашої команди знає, що таке піти у Вільшани й сісти працювати з дітьми. Ми всі робимо листівки, вміємо ткати, валяти, виготовляємо меблі разом із підопічними”, – сказала Наталія Кабацій.

Також організація ініціювала створення пілотних соціальних закладів. Одним із найвідоміших прикладів є центр “Парасолька” у Тячеві – сучасний абілітаційно-реабілітаційний простір для людей з інвалідністю.

Допомога під час війни: понад 400 медзакладів по всій Україні

З початком повномасштабного вторгнення росії Комітет медичної допомоги оперативно відновив гуманітарну роботу. Уже з 23 лютого 2022 року організація відкрила великий склад і почала постачати необхідне по всій країні, співпрацюючи з медзакладами та стабілізаційними пунктами.

За цей час допомогу отримали понад 400 медичних установ. Серед переданого – медикаменти, медичне обладнання, витратні матеріали, лікарняні меблі, засоби реабілітації, карети швидкої допомоги.

Також організація забезпечила медичні заклади понад 1500 генераторами різних потужностей. Частина установ отримала гібридні енергетичні рішення – поєднання сонячних батарей, акумуляторів і генераторів.

“Ми ставимо не просто генератори. Це комплексні системи, що дають можливість лікарням працювати під час блекаутів”, – каже Наталі Кабацій.

У партнерстві з організацією “Електриками без кордонів” за підтримки Міністерства закордонних справ Франції встановлено гібридні сонячні електростанції на п’яти освітніх і 16 медичних закладах у різних областях України, зокрема на Закарпатті.

Соціальна підтримка і нові формати проживання

Комітет продовжує роботу й у соціальній сфері. ЗУ Вільшанському дитячому будинку-інтернаті та центрі “Парасолька” минулого року відкрили будинки підтриманого проживання — житло для людей з інвалідністю, які можуть жити самостійно в громаді.

Наталія Кабацій пояснює: “Це топ рівень розвитку – коли наші підопічні, люди з інвалідністю, з ментальною інвалідністю можуть самостійно жити у громаді”.

А у 2023 році у “Парасольці” облаштували й відкрили за швейцарською моделлю інклюзивна кафе-крамниця «Косиця».

Під опікою організації діють також три прихистки для ВПО – в Ужгороді, Нижньому Селищі та Тячеві. За час їхньої роботи понад 520 людей отримали там тимчасове житло. Ще 8 родин забезпечені будинками в межах проєкту “10 сімей — 10 будинків” у Нижньому Селищі.

Підтримка війська та гуманітарні місії

Окрема увага Комітету зосереджена на підтримці військових. Серед переданої допомоги — 300 тонн антидронових сіток, 50 тонн рятувального спорядження, 60 одиниць спеціального транспорту та 7 польових шпиталів і командних пунктів.

Організація також долучилася до ініціативи “Їжа без кордонів”, у межах якої пересувна кухня-гуманітарка щодня готує до 2500 порцій їжі для постраждалих у прифронтових регіонах.

“Це проєкт двох хлопців із Чернігова, які мали піцерію, а потім вирішили годувати людей у Чорнобаївці. Тепер їхній футрак їздить країною”, – розповіла Наталія Кабацій.

Працюючи у напрямку психосоціальної підтримки населення та ментального здоров’я, організація також проводить табори, групові заняття й навчальні програми для фахівців, дітей і підлітків.

Горизонтальні зв’язки в Україні й кошти лише з-за кордону

Комітет свідомо не відкриває офісів у різних регіонах, розвиваючи натомість горизонтальні зв’язки – працює у партнерстві з місцевими організаціями.

“Ми не хотіли ставати “заводом”, відкриваючи офіси в різних регіонах. В Україні є сильне громадянське суспільство, і наше завдання – підтримати місцевих партнерів, щоб вони розвивали свої громади”, – підкреслила Наталія Кабацій.

Комітет медичної допомоги в Закарпатті продовжує діяти виключно за рахунок міжнародних донорів. В Україні організація не проводить жодних зборів коштів.

“Жодної копійки ми не збираємо в Україні, всі кошти залучаємо з-за кордону. Бо вважаємо, що світ трохи винен нам за свою безпеку”, — говорить Наталія Кабацій.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Олеся Даньо

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.