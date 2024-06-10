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Уряд затвердив угоду про відкриття пункту пропуску “Велика Паладь-Надьгодош” на Закарпатті

10 Червня 2024 6

Кабінет міністрів України затвердив угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити пункт пропуску «Велика Паладь — Надьгодош» для легкового транспорту.

Про таке повідомляє офіційний урядовий сайт, цитуючи прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Також угода розширює рух транспорту в пункті пропуску «Лужанка-Берегшурань», зокрема для пасажирських перевезень, вантажних перевезень і порожніх фур», — додав глава уряду.

Разом із тим, Кабмін також виділив додаткові 222 млн грн для розбудови прикордонної інфраструктури з Польщею та модернізацію відповідних пунктів пропуску. Зокрема, це стосується закупівлі мобільних сканерів.

Плани про відкриття нового пункту пропуску у селі Велика Паладь на Закарпатті на кордоні з Угорщиною було оголошено ще у 2022 році. На той час планувалося, що в пункті пропуску буде можливість для переходу пішоходів та проїзду авто.

У лютому 2024 року голова Закарпатської ОВА Віктор Микита під час зустрічі із заступником міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Модьором домовилися про надання інфраструктурної підтримки з боку угорських партнерів для забезпечення роботи ПП «Велика Паладь – Нодьгодош». На той момент йшлося про те, що новий пункт пропуску діятиме для легкових транспортних засобів вагою до 3,5 тонн.

Як повідомляв Varosh, від 31 травня на пункті пропуску “Ужгород-Вишнє Нємецьке” запрацював модернізований пасажирський напрямок.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: сайт Кабінету міністрів України

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