Уряд запроваджує електронні направлення на ВЛК для військовозобов’язаних

Незабаром військовозобов’язані та резервісти зможуть самостійно подавати запит та отримувати електронні направлення на військово-лікарську комісію у мобільному застосунку Резерв+.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів, схваливши зміни до порядку проведення призову на військову службу пі час мобілізації, повідомляють у Міністерстві оборони України.

Відтепер для того, аби пройти огляд для визначення придатності для військової служби, військовозобов’язані не повинні будуть обов’язково йти до ТЦК та СП за паперовим направленням. Направлення на ВЛК можна бути згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників й отримати в мобільному додатку Резерв+.

Найперше електронне направлення зможуть згенерувати військовозобов’язані, які самі бажають пройти огляд. Згодом ця функція тане доступною і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК. Таке нововведеня покликане спростити доступ до направлень, зменшить черги в ТЦК та оптимізує адміністративні процеси, пояснюють в Міноборони.

Для того, аби отримати електронне направлення, необхідно буде здійснити кілька кроків:

Користувач надсила тиме запит через Резерв+.

Запит має підтвердити к ерівник ТЦК.

Після цього користувач отримуватиме сповіщення із всією необхідною інформацією: номер реєстрації направлення, адреса медзакладу, підпис керівника ТЦК.

Попередньо в Міноборони зібрали заявки на бета-тестування сервісу й сьогодні розпочинається його перевірка, щоб усунути всі можливі помилки.

Як пояснила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, електронне тестування має стати першим кроком у реформі процесу проходження ВЛК. Серед інших кроків – можливість для військовозобов’язаних з осені 2025 року самостійно обирати в Резерв+ медичний заклад, що має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: ZigicDrazen/Depositphotos

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.