Уряд схвалив угоду про будівництво мосту через річку Тиса на Закарпатті

Міст має з’єднати Україну та Румунію у районі населених пунктів Біла Церква та Сігету Мармацієй.

Кабінет Міністрів України схвалив Угоду з Урядом Румунії про будівництво мосту через річку Тиса. Відповідне рішення ухвалено під час засідання уряду 10 грудня, повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Як ідеться в повідомленні, наразі триває розробка техніко-економічного обгрунтування з будівництва пункту пропуску, захисної дамби, сервісної зони та під’їзної дороги до мосту між двома країнами. Фінансування та підтримку забезпечують партнери. Водночас з румунської сторони вже ведуться роботи з будівництва мосту.

Міст через Тису протяжністю 261,2 м складатиметься з двох паралельних конструкцій для кожного напрямку руху з двома смугами, повідомляє голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

У перспективі міст через Тису стане частиною інфраструктури майбутнього пункту пропуску Біла Церква-Сіґету Мармацієй, про відкриття якого уряди Румунії та України домовилися у серпні 2023 року у Бухаресті.

Заплановано, що на добу пункт пропуску Біла Церква-Сігету Мармацієй зможуть перетинати 400 вантажівок, 600 легкових автомобілів та 80 автобусів. Тож цей пункт пропуску стане найбільшим з Румунією після його відкриття.

За інформацією видання Infopost, будівництво залізобетонного мосту фінансують Румунія та ЄС, відповідно міст залишиться у власності Румунії.

Попередня кошторисна вартість саме румунської частини проєкту – близько 35,5 млн євро. Попередня оцінка вартості будівництва української частини проєкту становить близько 1,6 млрд гривень.

“Наразі з Румунією функціонує чотири вантажних пункти пропуску для великогабаритних транспортних засобів: “Порубне – Сірет”, “Орлівка – Ісакча”, “Дякове – Халмеу”, “Красноїльск – Вікову де Сус” (для порожніх вантажівок). Щоденно ці пункти пропуску перетинає на виїзд з України майже 500 вантажівок. Таким чином, пункт пропуску “Біла Церква – Сігету Мармацієй” у Закарпатській області стане одним з ключових логістичних маршрутів та значно збільшить пропускну здатність українського-румунського кордону та державного кордону загалом”, – зазначають у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка Закарпатської ОВА

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