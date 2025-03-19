Уряд розширив програму компенсацій за працевлаштування ветеранів і ветеранок з інвалідністю

Раніше роботодавці отримували компенсацію за працевлаштування працівників із інвалідністю за умови облаштування для них адаптованого місця роботи. Тепер уряд розширив ці можливості.

18 березня вступило у дію рішення уряду, відповідно до якого роботодавці зможуть отримати компенсацію за облаштування робочих місць для своїх працівників, які є ветеранами і ветеранками з інвалідністю та повертаються на свої місця роботи.

Також компенсацію можуть отримати самозайняті особи, фізичні особи-підприємці з інвалідністю, в тому числі й унаслідок війни.

Відповідні зміни ініціювали Державна служба зайнятості та Мінекономіки на прохання роботодавців.

Відтепер ветерани і ветеранки, які повертаються з військової служби до цивільного життя після поранень, якщо бажатимуть відновити свій бізнес, започаткувати нову або розвивати вже діючу власну справу, можуть отримати відповідну компенсацію.

Крім того, рішенням розширено перелік засобів, за які можна отримати компенсацію: додано технічні засоби, програмне забезпечення та послуги для перекладу з/на українську жестову мову, як офлайн, так і онлайн.

Збільшено і строк подачі заявки на облаштування інклюзивного робочого місця – з 90 до 180 днів з моменту працевлаштування людини з інвалідністю або повернення ветерана і ветеранки на своє робоче місце чи облаштування робочого місця для себе.

Розмір компенсації залежить від групи інвалідності. Так, за облаштування робочого місця для особи з інвалідністю 1 групи передбачено відшкодування у сумі до 120 тис. грн. За облаштування робочого місця для особи з інвалідністю 2 групи – до 80 тис. грн.

Щоб отримати компенсацію роботодавцю, фізичній особі-підприємцю (ФОП) та самозайнятій особі необхідно:

авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП;

заповнити заяву: вказати дані про особу з інвалідністю та облаштоване робоче місце;

прикріпити документи, які підтверджують працевлаштування, купівлю допоміжних засобів та документ, який підтверджує інвалідність співробітника/ФОП/самозайнятої особи;

вказати IBAN свого рахунку;

підписати заяву КЕПом.

Оформити компенсацію можна також офлайн у регіональних центрах зайнятості.

У разі виникнення питань в Закарпатському ОЦЗ діє гаряча лінія: 0 800 600 358.

Також роботодавці можуть самостійно розміщувати вакансії на сайті Державної служби зайнятості.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Українське радіо

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