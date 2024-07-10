Урожай пшениці зібрали діти спільно з волонтеркою Алісою Смирною

Причіп зерна з пшениці, посадженої на початку жовтня, зібрали вчора громадська активістка, гідеса Аліса Смирна та шестеро дітей. Нагадаємо, торік у жовтні поле засіяли пшеницею, тепер зібрали, далі висушать, змелють, спечуть хліб, а отримані гроші спрямують на допомогу ЗСУ в рамках проєкту “Від зернини до хлібини”.

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Збирали не у мішки, а у причіп, тому точну кількість зібраного врожаю жінка сказати не може, але агроном, який допомагав збирати врожай сказав, що врожай найкращий у Дубриничах, бо ділянка, яку засіяли торік, відпочивала і не оброблювалась 10 років.

— На збір прийшли 6 дітей, прийшли спочатку похмурі і незадоволені, що їх витягли в спеку з дому, але потім, коли зерно полилося в причіп і коли вони змогли занурити в нього руки — вони прокинулися. Це була магія і було дуже хвилююче і цікаво спостерігати!..

Зібране зерно наразі повзли в колишнє зерносховище і діти стали ланцюжком і відрами передавали відра із зерном нагору дорослим. Аліса розповіла: діти з такою енергією і завзяттям передавали ті відра, що дорослі нагорі не встигали і просили в них перерву.

Від зернини до хлібини

— Наразі шукаємо, де це зерно змолоти, коли воно просохне, далі з отриманого борошна спекти хліб, продати його і отримані гроші направити на наступну посівну і переслати на актуальні потреби ЗСУ, — розповіла Varosh Аліса Смирна. — З дітьми ми ще раз зустрінемось у цьому проєкті на етапі випікання хліба, щоб вони побачили і взяли участь у всьому ланцюжку виготовлення хліба — від зернини до хлібини.

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Тепер жінка шукає машину, яка робить тюки з тих пшеничних стебел, а ще залишили невеликий клаптик поля, щоб можна було зібрати пшеницю вручну і водночас робити заготовки для дідухів на Різдво.

— Для мене на тому полі, коли ми збирали зерно і як воно сипалося в причіп і як раділи діти — це був момент, про який йдеться у “Фаусті”, бо ж я німецький філолог, — каже Аліса Смирна. — Я думала: “Зупинись, хвилино! Ти прекрасна!”. Коли ти спільно з кимось зробив велику роботу і нарешті, через тривалий час ти бачиш її результат…

Додамо, що спонсором проєкту виступила австрійська організація Hilfswerk International. Пшеницю засіяли на полі, яке тривалий час не доглядалося і його власниця з радістю погодилася віддати його на рік під проєкт.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки Аліси Смирни у Фейсбуці

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