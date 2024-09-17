Уроки в “автобусних класах” проводять для школярів в Ужгороді

Інтерактивні «автобусні класи» для школярів 4-5 класів організувала ГО «Форза» у співпраці з комунальним підприємством «Ужгородський муніципальний транспорт».

Під час занять діти, зокрема, мають змогу побачити, які кнопки є в автобусах, де знаходиться двигун і як він обслуговується, як опускається платформа для забезпечення доступу в автобуси людей з інвалідністю, розповіла у коментарі Varosh представниця організації Дзвенислава Білоног.

Також під час уроків в автобусах школярі знайомляться з базовими правилами пересування громадським транспортом: як і де платити за проїзд, куди ставити наплічник, аби він не заважав ні власнику, ні іншим пасажирам та інше.

Впродовж уроку групу супроводжує талісман Європейського тижня мобільності – іграшковий Едгар, з чиєю допомогою школярі в інтерактивному форматі знайомляться з тим, як користуватися громадським транспортом і які ще види транспорту для переміщення міським простором існують.

«Наша основна ціль – підвести дітей до того, що автомобіль, на якому батьки їх підвозять, не завжди є найкращим варіантом. Авто – це приватний вид транспорту, присутній на вулицях міста у великій кількості. У години пік, якраз коли дітей відвозять до школи або забирають, це створює зайві складнощі, затори в місті, в тому числі й біля шкіл, що робить прилеглі до них території підвищеною зоною ризику. Ми прагнемо, аби діти вчилися самостійно їздити громадським транспортом і не боялися цього», – розповіла Дзвінка Білоног.

Заняття проводять на території міського КП щодня впродовж тижня. Про те, з чого складається автобус, дітям під час екскурсії розповідає і наочно показує представник «Ужгородського муніципального транспорту». Сьогодні також спробували проводити урок у новому форматі – безпосередньо під час поїздки автобусом. Опісля діти мали змогу поспілкуватися з водієм і поставити йому будь-які питання.

«Також ми додатково розповідаємо під час занять про важивість носіння світловідбивачів, роздаємо їх дітям, бо знаємо, що багато хто нехтує цим правилом видимості, а це є однією із основ безпеки кожного учасника дорожнього руху», – розповіла Дзвінка Білоног.

Наразі до Європейського тижня мобільності долучилося 5 ужгородських шкіл. Всього в ГО «ФОРЗА» планують залучити до активностей 250 школярів.

Разом із тим, за словами Дзвінки Білоног, в організації відкриті до співпраці у такому форматі й по завершенню Європейського тижня мобільності.

Європейський тиждень мобільності у світі щороку відзначають з 16 по 22 вересня з метою привернути увагу громадськості до надмірної кількості автомобільного транспорту, викиди якого забруднюють атмосферу. Заходи у межах кампанії відбуваються також і в Україні.

Кожного року ініціатива має нову тему та проходить під новим гаслом. Цьогорічна тема Європейського тижня мобільності – «Спільні громадські простори». Заходи проходять в рамках ЄТМ та проєкту “SMOOTH: Сталі види переміщення до школи”.

Долучайся до спільноти тих, хто змінює Закарпаття. Підтримай роботу команди Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки ГО “ФОРЗА” у Фейсбуці

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.