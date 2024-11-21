УП оприлюднила рейтинг 100 українських лідерів: кого з закарпатців відзначили

«Українська правда» представила другий у своїй історії рейтинг лідерів – сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Щорічна церемонія нагородження відбулася напередодні, 20 листопада. Цьогорічне її гасло – «Поза межами можливого».

«Цей лейтмотив якнайкраще описує внесок кожного переможця УП 100, адже вони є справжніми лідерами, які продовжують чинити опір в найжорстокішій війні 21 століття ціною надзусиль, самопожертви та роблячи неможливі речі можливими», – кажуть організатори премії.

У рейтингу лідерів – загалом 6 категорій: «Захисники», «Державне управління», «Суспільство», «Бізнес», «Культура», «Спорт».

Серед відзначених премією є й закарпатці.

Закарпатці у рейтингу ТОП 100 лідерів від УП

Так, у категорії «Захисники» УП відзначила командувача Сил безпілотних систем, Героя України Вадима Сухаревського та засновника і командира спецпідрозділу безпілотних авіаційних комплексів “Птахи Мадяра” Роберта «Мадяра» Бровді.

Полковник Вадим Сухаревський, уродженець Берегова нині очолює новітні Сили безпілотних систем ЗСУ. У 2004 році він брав участь у миротворчій місії в Іраку, де захищав місто Аль-Кут від шиїтських повстанців. Від початку російської агресії 10 років тому Вадим Сухаревський стоїть на захисті України. У 2014 році під Слов’янськом на посаді командира 3-ї роти 80-ї бригади він віддав наказ відкрити вогонь по проросійських бойовиках, врятувавши життя побратимам. Сьогодні Вадим Сухаревський формує нову культуру військового управління, де поважають людей, і є тим командиром, який не тільки розуміє цінність нових технологій, але й уміє впроваджувати їх із найвищою ефективністю.

Роберт «Мадяр» Бровді – український військовослужбовець з Ужгорода, відомий як засновник і командир підрозділу «Птахи Мадяра» (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом «Гранум», співзасновник артфундації «БровдіАрт». У лавах Збройних Сил – із 24 лютого 2022 року у складі 206 об ТрО. З 16 січня 2023 року ротно-тактична група (РТГР) «Птахи Мадяра» стала окремою військовою частиною: 414 ОБУБАС Морської Піхоти ЗСУ.

У категорії «Бізнес» УП відзначила уродженця Ужгорода Михайла Шелембу – генерального директора компаній «Датагруп» і Volia.

Михайло Шелемба – успішний бізнес-трансформатор, який активно долучений до розвитку телеком-індустрії та виводить очолювані ним компанії на новий рівень розвитку. Його професійний шлях – яскравий приклад стрімкого кар’єрного зростання та досягнення амбітних цілей. Він розпочинав свою кар’єру в ролі кредитного аналітика, згодом став керівником проєктного фінансування. За кілька років у команді McKinsey керував проєктами в Україні та на Близькому Сході. У 2016 році очолив компанію «Датагруп», а з 2021 року став генеральним директором вже об’єднаної групи компаній «Датагруп» і Volia. У 2024 році завершив найбільшу для України за останні 10 років M&A угоду, залучивши для цього масштабні міжнародні інвестиції.

Ще один закарпатець, представлений у рейтингу лідерів у категорії «Культура», – художник Тіберій Сільваші.

Тіберій Сільваші — один із найвпливовіших і активних сучасних українських митців із Мукачева. Художник працює в жанрі нефігуративного живопису.

У цьогорічній музейній ретроспективі “Кола Сільваші” кураторська команда назвала Тіберія Сільваші “анкерною фігурою” української мистецької сцени. Він є однією з тих постатей, що пишуть історію сучасного українського мистецтва. У 2022 році Тіберій Сільваші був серед тих небагатьох художників, що від початку повномасштабного вторгнення не полишав Київ і продовжував свою звичну нефігуративну практику. Він продовжував ходити до своєї майстерні, де працював із фарбами та спостерігав за світлом.

Як оцінювали учасників рейтингу

Рейтинг лідерів ТОП 100 визначало журі, в кожній тематичній категорії склад журі був іншим.

Оцінюючи учасників рейтингу, журі враховувало критерії: внесок у перемогу й розбудову української державності; вплив на суспільно-політичні процеси; лідерство та доброчесність.

На першому етапі кандидатів висували читачі «Української правди», загалом редакція отримала 1700 заявок.

На другому етапі журналісті УП сформували списки для голосування журі, у кожній категорії було представлено до 80 учасників. Відтак редакція “Української правди” внесла остаточні корективи у фінальні списки переможців, щоб різні категорії учасників були представлені збалансовано.

Увесь рейтинг лідерів можна переглянути за посиланням.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Українська правда

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