У ніч проти 31 липня росія завдала чергово терористичного удару з повітря по мирних містах України.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, росіяни випустили більш ніж 300 дронів та 8 ракет. Під ударом опинилися Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область. Масованому обстрілу піддався Київ.

«Столиця була основною ціллю масованого обстрілу. Є численні пошкодження житлової інфраструктури. В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд», – йдеться у ранковому повідомленні президента Володимира Зеленського.

Внаслідок ворожого удару у Києві загинуло щонайменше 6 людей, серед них – матір із 6-річним сином у Святошинському районі, повідомляє ДСНС України.

ОНОВЛЕНО. Станом на 12:40 год. кількість загиблих у Києві зросла до 8 людей, з них – 1 дитина. Постраждали 64 особи, з них – 10 дітей.

Також внаслідок удару станом на зараз відомо про 52 постраждалих.

На місці трагедії працюють надзвичайники, тривають аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники розбирають завали, працюють верхолази, інженерна техніка. Медики, психологи ДСНС, волонтери та інші служби надають допомогу.

Поліція забезпечує охорону периметра та допомагає у проведенні рятувальних робіт. Також на місці працюють групи документування, що фіксують докази чергового воєнного злочину рф, зазначив керівник МВС Ігор Клименко.

Ліквідація наслідків триває у Святошинському та Солом’янському районах столиці. До робіт залучені понад 300 рятувальників і 65 одиниць техніки ДСНС.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: МВС України, ДСНС України

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