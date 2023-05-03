Унікальну водяну кузню «Гамора» на Закарпатті можуть внести до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

З метою зберегти унікальну, єдину в Україні діючу водяну кузню «Гамора» в с. Лисичево Хустського району, до Міністерства культури України подано пам’ятко-охоронну документацію для внесення кузні в Державний реєстр нерухомих пам’яток.

Про це Varosh розповів головний спеціаліст Департаменту культури Закарпатської ОВА Томаш Сопко.

За його словами, «Гамора» входить до переліку пам’яток Закарпатської області, загалом у цьому переліку – 1837 об’єктів. Разом із тим, у Державному реєстрі нерухомих пам’яток від Закарпаття зареєстровано всього 54 пам’ятки, зокрема, понад три десятки дерев’яних церков, 13 пам’яток археології, 1 пам’ятка місцевого значення науки й техніки та 2 пам’ятки монументального мистецтва.

Під час війни з росією Україна зіткнулася з великою проблемою щодо відновлення пам’яток, які постраждали в ході воєнних дій, розповів Томаш Сопко. Так, європейські донори відмовляються фінансувати відбудову об’єктів історично-культурної спадщини, які відсутні у Державному реєстрі. Тож у Мінкульті взялися за його формування й оновлення.

«Згідно із наказом Міністерства культури, внесення того чи іншого об’єкта до Державного реєстру нерухомих пам’яток потребує оновлення пам’ятко-охоронної документації об’єкта, а це – облікова картка, паспорт пам’ятки, охоронний договір тощо. Роботи з виготовлення документації фінансують місцеві громади, зацікавлені у збереженні культурної спадщини на місцях», –повідомив Томаш Сопко.

Вже після того, як буде оновлена пам’ятко-охоронна документація, стає можливим фінансування реставрації об’єктів, зокрема, й за допомогою закордонних грантів.

«Наразі тривають роботи з виготовлення документації, наприклад, на палац Габора Бетлена в Берегові та на замок Телекі у Довгому. Сподіваємося, що зможемо також залучити кошти через румунських партнерів для збереження марамороських дерев’яних церков. Щодо «Гамори», попередньо йшлося про готовність фінансування реставраційних робіт та облаштування території кузні», –розповів Томаш Сопко.

Пам’ятко-охоронна документація на унікальну водяну кузню в Лисичові вже виготовлена й подана до Міністерства культури для подальшого внесення об’єкта до Державного реєстру нерухомих пам’яток.

Varosh

Фото з ресурсу “Дерев’яні храми України”