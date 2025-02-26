Унікальну 3D-візуалізацію 19 видатних закарпатців створила команда проєкту “Знай Свій Край”

Команда проєкту “Знай Свій Край” створила 3D-композицію за участі видатних закарпатців. Це 19 людей — митці, лікарі, художники, ресторатори, кондитери, історики, музиканти, письменники, фотографи. Серед них — художник Володимир Микита, фотограф Михайло Дорогович, нейрохірург Володимир Смоланка, письменник Мирослав Дочинець, кондитер Валентин Штефаньо.

Усі вони свого часу стали героями краєзнавчої програми “Знай Свій Край”, пояснив Varosh директор проєкту Олександр Лендяк.

Пізнавальна програма про Закарпаття

Програма про Закарпаття “Знай Свій Край” уже рік виходить онлайн. Олександр Лендяк розповів:

— Формат такий: ми запрошуємо на ефір видатних закарпатців, ставимо їм шість запитань про місце, де вони народилися. Кожен гість не тільки відповідає на ці питання, але й телефонує своїм друзям, теж відомим закарпатцям, щоб дізнатися, чи й вони знають край рідний край. Крім того, під час програми проводимо квест: художник наживо малює картину, знаходячись десь на Закарпатті, а глядачі разом із нашим гостем повинні вгадати, яке місце малює митець.

Наразі за два сезони зняли понад 100 випусків. В гостях були не тільки закарпатці, а й гості з Одеси, зі Львова, Києва, також були й ветерани російсько-української війни.

Олександр Лендяк сказав, що команда запатентувала «Знай Свій Край», як ютуб-проєкт:

— Немає аналогів саме такому формату, де 6 гостям — відомим людям — ставлять 6 запитань про рідний край, з обов’язковими дзвінками зіркам чи відомим людям, квестом з художником і подарунками глядачам.

Відомі закарпатці у 3D-візуалізації

— Таким мистецьким проєктом ми хотіли об’єднати в одному ролику людей, які роблять свій внесок у розвиток та популяризацію краю, — сказав він. — Також ми хотіли показати, як в проєкті «Знай Свій Край» можливо об’єднати на одній локації таку кількість відомих людей. Взагалі повинно було бути 47 людей, але композиційно вже не вийшло.

Спочатку була ідея просто зробити загальну світлину, але під час обговорення з фотографом Миколою Вінаром в Олександра Лендяка виникла ідея зробити 3D-візуалізацію гостей проєкту “Знай Свій Край”. Відтак, цей задум обговорили з відеографом Дмитром Даніловим та розробником ШІ-візуалізацій Аркадієм Шиншиновим, які й допомогли його втілити. Зрештою, вийшло не фото, а відеоряд на майже 2 хвилини.

Наразі відео перебуває на етапі накладення титрів, команда презентує його в першій половині березня на каналі проєкту “Знай Свій Край”.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Олександром Лендяком, відео: зі сторінки “Знай Свій Край”

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.