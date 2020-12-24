Ультрасучасні м’ясні бутики з якісним сервісом та приємними цінами — в Ужгороді запрацювали два «М’ясомаркети»

Стильні, діджитальні та надсучасні «М’ясомаркети» на проспекті Свободи та на вулиці Белінського зовсім не виглядають, як типові м’ясні магазини. Направду, вони і є нетиповими: тут гарантують не лише найякісніші товари, а й приємні емоції кожному гостю.

– Так, саме гостю, а не клієнту! Філософія «М’ясомаркетів» – турбуватися про своїх відвідувачів, ділитися порадами, допомагати їм, а не просто відважувати товари. Кожен, хто заходить до маркету, стає тут гостем, якого завжди раді бачити та якому хочуть дати все найкраще. «М’ясомаркети» — мережа ультрасучасних гастро-бутиків, які поширюють самобутню філософію виняткового сервісу. Ці крамниці відкриваються по всій Україні агрохолдингом МХП та його партнерами з числа місцевих підприємців, – кажуть у закладі.

Втілюють нову концепцію м’ясні сомельє. Це професійні знавці м’яса, які пройшли спеціалізоване навчання та сертифікацію. Сомельє в «М’ясомаркетах» допомагають відвідувачам з вибором м’яса, наперед поцікавившись, для якого приводу вони збираються готувати: сімейна вечеря, застілля чи, може, щоб здивувати свекруху? Спеціалісти радять приправи, діляться найсмачнішими рецептами, рекомендують гарніри. У маркеті обіцяють навіть допомогти з меню до новорічного столу.

Тішать покупців ціни в крамниці та асортимент продуктів. На стильних вітринах тут естетично викладені курятина, свинина, індичка, а також товари «до м’яса»: бакалія, соуси, приправи, хліб, напої. Піти з порожнім пакетом звідси не вдасться. До того м’ясо тут завжди свіже: поставки продукції відбуваються щодня.

«М’ясомаркети» вже працюють на повну та готові до гостей, щоб дарувати ще більше приємних емоцій!

Адреси в Ужгороді:

вул. Белінського, 2;

пр. Свободи, 52.

Вхід до магазинів лише у масках.

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