Уламок збитої поблизу Мукачева ракети передали у Музей війни у “Паланку”

Фрагмент ракети доповнить одну із експозицій Музею.

Представники підрозділів протиповітряної оборони передали у Музей війни у мукачівському замку «Паланок» залишки ракети Х-101, яку збили під час масованої терористичної російської атаки по Україні 17 листопада 2024 року, повідомляють у Мукачівській міській раді.

Фрагменти знещкодженої ракети можна буде побачити в одній із експозицій Музею, сказав у коментарі Varosh засновник закладу Анатолій Готько. Наразі для належного експонування артефакту виготовляється тематична табличка, яка розповідатиме відвідувачам Музею про експонат.

Нагадаємо, під час масованої атаки росії по Україні 17 листопада минулого року сили протиповітряної оборони збили дві ракети, що перетнули повітряний простір Закарпатської області. Їхні уламки впали у лісових масивах неподалік від сіл Павшино Мукачівського району та Чорна Тиса Рахівського району.

Тепер фрагмент збитої крилатої ракети Х-101, яка впала біля Павшина, буде представлений для загального огляду.

Х-101 – це стратегічні авіаційні дозвукові крилаті ракети класу “повітря – земля”, одні із найдорожчих у російській армії: приблизна вартість однієї ракети становить 13 млн доларів. Росіяни запускають їх зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 або Ту-95 МС по 12 ракет та 8 ракет відповідно. Така ракета може пролетіти понад 5,5 тис. кілометрів і є однією з найбільш технологічно складних видів озброєння, що використовуються країною-агресором.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Мукачівська міська рада

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