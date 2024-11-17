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Новини

Уламки збитої ракети впали в лісі поблизу Чорної Тиси на Рахівщині

17 Листопада 2024 39

Про таке повідомив голова Ясінянської громади Андрій Делятинчук.

За його інформацією, сьогодні під час ворожої атаки росії на Україну сили протиповітряної оборони збии ракету, уламки якої впали  у лісовому масиві села Чорна Тиса.

“Потерпілих та руйнувань житлового сектору чи об’єктів інфраструктури немає”, – додав голова громади.

Як повідомляв Varosh, сьогодні вночі та під ранок росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Україні. Під час обстрілів ворожий безпілотник впав на Мукачівщині. 

Як повідомив у ранковому зверненні президент Володимир Зеленський, російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема «шахеди», а також ракети: крилаті, балістичні та аеробалістичні «циркони», «іскандери» і «кинджали».

Загалом росіяни випустили по українським містам близько 120 ракет і 90 дронів. Сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей.

“Ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. На жаль, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків. У Миколаєві внаслідок атаки дрона двоє людей загинули та ще шестеро поранені, серед них двоє дітей. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення”, – повідомив президент Володимир Зеленський.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото ілюстративне: Анна Дараган

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