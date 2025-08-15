Укрзалізниця запускає з вересня нові додаткові рейси: Чоп – Кременчук та Ясіня – Кропивницький

З вересня у напрямку Закарпаття курсуватиме 2 додаткових поїзди.

Про призначення нових потягів, які з’єднають Закарпаття, Полтавщину, Кіровоградщину та Прикарпаття, повідомили в Укрзалізниці.

Так, з 2 вересня запускають рух додаткових поїздів Чоп – Кременчук та Ясіня – Кропивницький.

Поїзд № 260/259 Чоп – Кременчук

Перший рейс із Чопа 2 вересня, надалі курсуватиме щовівторка, щоп’ятниці та щосуботи.

Відправлення – о 14:24, прибуття до Кременчука об 13:33 наступного дня.

З Кременчука у зворотному напрямку потяг вирушить 3 вересня й надалі курсуватиме щосереди, щосуботи та щонеділі.

Відправлення – о 14:18, прибуття до Чопа об 12:45 наступного дня.

Поїзд № 258/257 Ясіня – Кропивницький

Перший рейс з Ясіні 2 вересня, надалі курсуватиме вівторками, п’ятницями та суботами.

Відправлення – о 14:55, прибуття до Кропивницького об 13:05 наступного дня.

З Кропивницького у зворотному напрямку потяг вирушить 3 вересня, надалі курсуватиме середами, суботами та неділями.

Відправлення – о 14:38, прибуття до Ясіні наступного дня о 13:18.

Як зазначають в Укрзалізниці, додаткові рейси стали можливими завдяки оптимізації роботи: вагони після основного рейсу одразу вирушають у новий, здійснюючи ще один оберт.

Квитки вже доступні для придбання у застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та у касах вокзалів.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Укрзалізниця

