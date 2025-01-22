Укрзалізниця запускає нові нічні поїзди в напрямку Закарпаття

Нові поїзди сполученням Рахів-Київ та Солотвино-Київ почнуть курсувати з 6 лютого.

Відповідні нові рейси забезпечать зручні нічні сполучення Закарпаття та Прикарпаття зі Львовом та Києвом, повідомляють в АТ “Укрзалізниця”.

Розклад руху поїздів:

Поїзд №234/233 Рахів – Київ:

Відправлення з Рахова о 20:54, прибуття до Львова о 05:14, до Києва о 13:12.

Відправлення з Києва о 15:21, зі Львова о 23:51, прибуття до Рахова о 07:50.

Цей маршрут буде зручним для подорожей мешканцям Ясіні, Ворохти, Татарова та Яремчі до Львова.

Поїзд №84/83 Солотвино – Київ:

Відправлення зі станції Солотвино о 19:52, прибуття до Львова о 05:00, до Києва о 13:12.

Відправлення з Києва о 15:21, зі Львова о 23:16, прибуття в Солотвино о 08:08.

Відповідним нічним маршрутом до Львова зможуть скористатися жителі та гості Тячева, Хуста, Виноградова та інших міст Закарпаття.

Крім того, пряме сполучення Луцька та Рівного з Коломиєю забезпечить група безпересадкових вагонів Ковель-Рахів, що курсуватимуть у складі поїзда №234/233 Рахів – Київ.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Укрзалізниця

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