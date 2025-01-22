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Укрзалізниця запускає нові нічні поїзди в напрямку Закарпаття

22 Січня 2025 3

Нові поїзди сполученням Рахів-Київ та Солотвино-Київ почнуть курсувати з 6 лютого.

Відповідні нові рейси забезпечать зручні нічні сполучення Закарпаття та Прикарпаття зі Львовом та Києвом, повідомляють в АТ “Укрзалізниця”.

Розклад руху поїздів:

Поїзд №234/233 Рахів – Київ:

Цей маршрут буде зручним для подорожей мешканцям Ясіні, Ворохти, Татарова та Яремчі до Львова.

Поїзд №84/83 Солотвино – Київ:

Відповідним нічним маршрутом до Львова зможуть скористатися жителі та гості Тячева, Хуста, Виноградова та інших міст Закарпаття.

Крім того, пряме сполучення Луцька та Рівного з Коломиєю забезпечить група безпересадкових вагонів Ковель-Рахів, що курсуватимуть у складі поїзда №234/233 Рахів – Київ.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Укрзалізниця

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