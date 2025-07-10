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Укрзалізниця запускає додатковий денний поїзд Чоп-Львів

10 Липня 2025 2

У зв’язку зі зростанням попиту на регіональні подорожі влітку, Укрзалізниця в тестовому режимі запускає новий денний поїзд №218/217 Чоп-Львів.

Потяг курсуватиме 17, 19 та 25 липня. Його маршрут сполучатиме Закарпаття з Львівщиною, дозволяючи вивчити пасажиропотік на цьому напрямку, повідомляє Укрзалізниця.

Графік руху:

Зупинки по маршруту: Батьово, Мукачево, Свалява, Воловець, Славсько, Сколе, Стрий.

У складі поїзда – купейні вагони без спальних місць, проте з комфортними сидіннями.

Зручні пересадки на поїзд №218/217

У напрямку Чоп – Львів (поїзд №218)

Для пасажирів з-за кордону та східної частини Закарпаття можливі пересадки:

У Чопі:

У Мукачеві: також із поїздів №642 та №960
У Батьово: з дизель-поїзда №6579 Берегово Батьово.

У Львові — пересадки на поїзди до інших міст України:

У напрямку Львів – Чоп (поїзд №217)

Пересадки у Львові з потягів далекого сполучення:

Подальше сполучення з Чопа до Угорщини:

Квитки вже доступні в застосунку Укрзалізниці, на офіційному сайті uz.gov.ua та в касах вокзалів.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Мукачево.net

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