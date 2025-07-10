Укрзалізниця запускає додатковий денний поїзд Чоп-Львів

У зв’язку зі зростанням попиту на регіональні подорожі влітку, Укрзалізниця в тестовому режимі запускає новий денний поїзд №218/217 Чоп-Львів.
Потяг курсуватиме 17, 19 та 25 липня. Його маршрут сполучатиме Закарпаття з Львівщиною, дозволяючи вивчити пасажиропотік на цьому напрямку, повідомляє Укрзалізниця.
Графік руху:
Зупинки по маршруту: Батьово, Мукачево, Свалява, Воловець, Славсько, Сколе, Стрий.
У складі поїзда – купейні вагони без спальних місць, проте з комфортними сидіннями.
У напрямку Чоп – Львів (поїзд №218)
Для пасажирів з-за кордону та східної частини Закарпаття можливі пересадки:
У Чопі:
У Мукачеві: також із поїздів №642 та №960
У Батьово: з дизель-поїзда №6579 Берегово – Батьово.
У Львові — пересадки на поїзди до інших міст України:
У напрямку Львів – Чоп (поїзд №217)
Пересадки у Львові з потягів далекого сполучення:
№291 Київ — Львів
№71/85 Павлоград / Дніпро — Львів
№228/227 Краматорськ — Івано-Франківськ
№79/80 Дніпро — Львів
№63/111 Харків / Ізюм — Львів.
Подальше сполучення з Чопа до Угорщини:
Квитки вже доступні в застосунку Укрзалізниці, на офіційному сайті uz.gov.ua та в касах вокзалів.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Мукачево.net
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