Укрзалізниця запускає додатковий денний поїзд Чоп-Львів

У зв’язку зі зростанням попиту на регіональні подорожі влітку, Укрзалізниця в тестовому режимі запускає новий денний поїзд №218/217 Чоп-Львів.

Потяг курсуватиме 17, 19 та 25 липня. Його маршрут сполучатиме Закарпаття з Львівщиною, дозволяючи вивчити пасажиропотік на цьому напрямку, повідомляє Укрзалізниця.

Графік руху:

з Чопа поїзд вирушатиме о 10:30, прибуватиме до Львова о 15:18.

у зворотному напрямку зі Львова – о 15:56, з прибуттям до Чопа о 20:38.

Зупинки по маршруту: Батьово, Мукачево, Свалява, Воловець, Славсько, Сколе, Стрий.

У складі поїзда – купейні вагони без спальних місць, проте з комфортними сидіннями.

Зручні пересадки на поїзд №218/217

У напрямку Чоп – Львів (поїзд №218)

Для пасажирів з-за кордону та східної частини Закарпаття можливі пересадки:

У Чопі:

з поїзда №642 Ньїредьгаза — Мукачево (Угорщина)

з поїзда №960 Кошице — Мукачево (Словаччина).

У Мукачеві: також із поїздів №642 та №960

У Батьово: з дизель-поїзда №6579 Берегово – Батьово.

У Львові — пересадки на поїзди до інших міст України:

№64/63 Полтава, Харків

№112/111 Ізюм

№110/109 Миколаїв, Херсон

У напрямку Львів – Чоп (поїзд №217)

Пересадки у Львові з потягів далекого сполучення:

№291 Київ — Львів

№71/85 Павлоград / Дніпро — Львів

№228/227 Краматорськ — Івано-Франківськ

№79/80 Дніпро — Львів

№63/111 Харків / Ізюм — Львів.

Подальше сполучення з Чопа до Угорщини:

поїзд №649 Чоп — Захонь, який вирушає невдовзі після прибуття поїзда №217.

Квитки вже доступні в застосунку Укрзалізниці, на офіційному сайті uz.gov.ua та в касах вокзалів.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Мукачево.net

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