Укрзалізниця відновлює звичний графік поїздів у напрямку Закарпаття і додає зупинку на маршруті в Чопі

Із 31 липня поїзди у напрямку Закарпаття повертаються до звичного графіка руху.

Як повідомляє АТ «Укрзалізниця», планову модернізацію колії на Закарпатті завершено. Відтак пасажирські потяги знову курсують через Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево – повноцінно відновлено пряме залізничне сполучення з Ужгородом.

Відновлюється курсування наступних поїздів:

№ 3/4 Запоріжжя – Ужгород

№ 29/30 Київ – Ужгород

№ 46/45 Ужгород – Харків

№ 368/367 Ужгород – Ковель

Щоб задовольнити підвищений попит на перевезення до курортних регіонів Закарпаття, на цій же дільниці курсуватиме додатковий поїзд № 283/284 Київ – Ужгород, призначений на літній період.

Поновлюється рух до Ужгорода для низки маршрутів, які тимчасово обмежувалися до станцій Мукачево та Чоп:

№ 17/18 «Сковорода» Харків – Мукачево

№ 37/38 Одеса – Мукачево

№ 81/82, № 749/750 Київ – Чоп

№ 829/830 Львів – Чоп

Крім того, продовжено маршрут поїзда № 59/60 Київ – Ужгород до станції Чоп, а також маршрут безпересадкових вагонів Кам’янець-Подільський – Чоп — до Ужгорода.

Нові можливості зручних пересадок на міжнародні рейси: поїзд Запоріжжя – Солотвино курсуватиме через Чоп

Також з 31 липня поїзд № 39/40 Запоріжжя – Чоп – Солотвино курсуватиме в оновленому форматі, із зупинкою у прикордонному Чопі. Як відзначають в Укрзалізниці, це додасть ще більше можливостей для подорожей за кордон.

У напрямку до Чопа поїзд курсуватиме:

Відправлення із Запоріжжя — 16:01, з Дніпра — 18:17

Прибуття в Чоп — 13:35 наступного дня

Зручні пересадки на міжнародні рейси:

№ 647 Чоп – Захонь (Угорщина)

№ 123 Чоп – Прага (Чехія)

№ 31 Мукачево – Будапешт (Угорщина)

№ 965 Мукачево – Кошиці (Словаччина)

№ 649 Чоп – Захонь (Угорщина)

У зворотному напрямку:

Відправлення з Чопа – 13:37,

прибуття до Дніпра – 08:37,

08:37, до Запоріжжя – 10:49.

Можливість зручної пересадки з рейсів із ЄС:

№ 642 Ньїредьхаза – Мукачево

№ 122 Прага – Чоп

№ 644 Захонь – Чоп

№ 960 Кошиці – Мукачево.

Мешканці Солотвина, Тересви, Тячева, Хуста, Королева, Виноградова, Берегова зможуть зручно дістатись до Чопа поїздом № 39/40, а звідти – подорожувати за кордон.

З Ужгорода завдяки цьому рейсу тепер доступний зручний варіант поїздки на схід Закарпаття. Достатньо доїхати до Чопа поїздом № 59/60 Київ – Чоп і пересісти на рейс № 39/40 Запоріжжя – Солотвино.

У зворотному напрямку можна так само скористатися цим же маршрутом: поїзд № 40/39 Солотвино – Запоріжжя, далі – пересадка на поїзд № 60/59 Чоп – Київ до Ужгорода.

Актуальний розклад руху поїздів доступний на сайті Укрзалізниці.

Квитки доступні за 20 діб до рейсу (на поїзди № 46/45, № 829/830 – за 10 діб) у застосунку «Укрзалізниця», на сайті booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Укрзалізниця

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.