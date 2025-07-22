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Укрзалізниця відновлює звичний графік поїздів у напрямку Закарпаття і додає зупинку на маршруті в Чопі

22 Липня 2025 102

Із 31 липня поїзди у напрямку Закарпаття повертаються до звичного графіка руху.

Як повідомляє АТ «Укрзалізниця», планову модернізацію колії на Закарпатті завершено. Відтак пасажирські потяги знову курсують через Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево – повноцінно відновлено пряме залізничне сполучення з Ужгородом.

Відновлюється курсування наступних поїздів:

Щоб задовольнити підвищений попит на перевезення до курортних регіонів Закарпаття, на цій же дільниці курсуватиме додатковий поїзд № 283/284 Київ – Ужгород, призначений на літній період.

Поновлюється рух до Ужгорода для низки маршрутів, які тимчасово обмежувалися до станцій Мукачево та Чоп:

Крім того, продовжено маршрут поїзда № 59/60 Київ – Ужгород до станції Чоп, а також маршрут безпересадкових вагонів Кам’янець-Подільський – Чоп — до Ужгорода.

Нові можливості зручних пересадок на міжнародні рейси: поїзд Запоріжжя – Солотвино курсуватиме через Чоп

Також з 31 липня поїзд № 39/40 Запоріжжя – Чоп – Солотвино курсуватиме в оновленому форматі, із зупинкою у прикордонному Чопі. Як відзначають в Укрзалізниці, це додасть ще більше можливостей для подорожей за кордон.

У напрямку до Чопа поїзд курсуватиме:

Зручні пересадки на міжнародні рейси:

У зворотному напрямку:

Можливість зручної пересадки з рейсів із ЄС: 

Мешканці Солотвина, Тересви, Тячева, Хуста, Королева, Виноградова, Берегова зможуть зручно дістатись до Чопа поїздом № 39/40, а звідти подорожувати за кордон.

З Ужгорода завдяки цьому рейсу тепер доступний зручний варіант поїздки на схід Закарпаття. Достатньо доїхати до Чопа поїздом № 59/60 Київ – Чоп і пересісти на рейс № 39/40 Запоріжжя – Солотвино.

У зворотному напрямку можна так само скористатися цим же маршрутом: поїзд № 40/39 Солотвино – Запоріжжя, далі – пересадка на поїзд № 60/59 Чоп – Київ до Ужгорода.

Актуальний розклад руху поїздів доступний на сайті Укрзалізниці.

Квитки доступні за 20 діб до рейсу (на поїзди № 46/45, № 829/830 – за 10 діб) у застосунку «Укрзалізниця», на сайті booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Укрзалізниця

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