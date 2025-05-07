Наразі розроблено проєктно-кошторисну документацію для відповідної реконструкції в будівлі та анонсовано зустріч із потенційними виконавцями.

Як повідомили в АТ «Укрзалізниця», нині на вокзалі у прикордонному Чопі на Закарпатті працює 1 зал, де пасажири, які прямують за кордон, проходять прикордонно-митний контроль.

Поїзди зі станції Чоп курсують до Угорщини, Словаччини, Чехії та Австрії.

Головна будівля вокзалу у Чопі була зведена у 1980 році, тоді в ній було облаштовано 2 зали для проходження прикордонно-митного контролю пасажирами поїздів міжнародного сполучення. Утім наразі митний зал №2 не використовується і потребує ремонту.

«Зважаючи на збільшення кількості людей, які подорожують залізницею за кордон, планується відкрити другий зал для проходження зазначених операцій», – йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

Для проведення ремонтних робіт митного залу № 2 на чопському вокзалі у відомстві вже розробили необхідну проєктно-кошторисну документацію і оголосили про проведення попередніх ринкових консультацій щодо проєкту.

Зустріч із будівельними організаціями – потенційними виконавцями робіт – пройде сьогодні, 7 травня пообіді.

Як повідомляв Varosh, наразі триває прокладання колії європейського зразка на відрізку шляху між Чопом та Ужгородом. З огляду на проведення робіт з прокладання євроколії до 31 липня поїзди у напрямку Ужгорода курсують за зміненим графіком.

Будувати євроколію від Чопа до Ужгорода почали у квітні 2024 року. Станом на кінець лютого поточного року було прокладено 3,5 км колій з 8,3 км необхідних.

Пряме залізничне сполучення євроколією до Ужгорода має бути запущено у другій половині 2025 року.

Після завершення робіт між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Суспільне Закарпаття

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