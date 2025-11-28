Укрзалізниця відкрила прямий потяг з Берегова до Будапешта: курсуватиме з 14 грудня

Новозбудованою євроколією буде їздити потяг з Берегова та Чопа до Ніредьгази та Будапешта. Починаючи з 14 грудня, поїзд №36/35,32/37 “Будапешт — Ніредьгаза — Берегове” прямуватиме до України через станцію Ферігедь (Будапештський міжнародний аеропорт) і Чоп, – повідомили в Укрзалізниці.

Як пояснила Varosh керівниця з комунікацій пасажирського напрямку Укрзалізниці Наталія Турчак, євроколія з Чопа до Берегова була, але нею не їздили. Із запуском євроколії з Ужгорода до Чопа її відновили, угорська сторона дала рухомий склад, тому тепер це сполучення теж дієве.

Також додатковий регіональний потяг №644/647 “Ужгород — Загонь” (через Чоп) надасть змогу у Загоні пересісти на будь-який з регулярних поїздів угорської залізниці у напрямку Будапешта, додали у відомстві.

– Цифри підтверджують необхідність прямого сполучення із європейськими містами та розширення такого переліку, – написав Мирослав Білецький, голова Закарпатської ОВА. – У 2024 році для виїзду за кордон залізницею скористалися 500 тис. осіб, у 2025 – вже 850 тис. людей. Очікуємо, що наступного року цей показник становитиме близько 1 млн 300 тис. пасажирів. Усе завдяки потягам Мукачево – Кошице, Ужгород — Будапешт — Відень, Ужгород – Братислава. До цього переліку тепер додається Берегово – Будапешт і рухаємося до відкриття прямого сполучення зі столицею Чехії – містом Прага.