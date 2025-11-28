Укрзалізниця відкрила прямий потяг з Берегова до Будапешта: курсуватиме з 14 грудня

Новозбудованою євроколією буде їздити потяг з Берегова та Чопа до Ніредьгази та Будапешта. Починаючи з 14 грудня, поїзд №36/35,32/37 “Будапешт — Ніредьгаза — Берегове” прямуватиме до України через станцію Ферігедь (Будапештський міжнародний аеропорт) і Чоп, – повідомили в Укрзалізниці.
Як пояснила Varosh керівниця з комунікацій пасажирського напрямку Укрзалізниці Наталія Турчак, євроколія з Чопа до Берегова була, але нею не їздили. Із запуском євроколії з Ужгорода до Чопа її відновили, угорська сторона дала рухомий склад, тому тепер це сполучення теж дієве.
Також додатковий регіональний потяг №644/647 “Ужгород — Загонь” (через Чоп) надасть змогу у Загоні пересісти на будь-який з регулярних поїздів угорської залізниці у напрямку Будапешта, додали у відомстві.
– Цифри підтверджують необхідність прямого сполучення із європейськими містами та розширення такого переліку, – написав Мирослав Білецький, голова Закарпатської ОВА. – У 2024 році для виїзду за кордон залізницею скористалися 500 тис. осіб, у 2025 – вже 850 тис. людей. Очікуємо, що наступного року цей показник становитиме близько 1 млн 300 тис. пасажирів. Усе завдяки потягам Мукачево – Кошице, Ужгород — Будапешт — Відень, Ужгород – Братислава. До цього переліку тепер додається Берегово – Будапешт і рухаємося до відкриття прямого сполучення зі столицею Чехії – містом Прага.
Білецький також додав, що наразі триває робота над проєктами продовження вузької колії до Перечина та Хуста.
З січня прикордонний і митний контроль буде проходити у потягах під час руху, – прем’єр-міністерка Юлія Свириденко
Нагадаємо, нову ділянку євроколії з Ужгорода до Хуста відкрили 5 вересня цього року і квитки на перші поїзди до Братислави, Кошиць, Будапешта та Відня можна було придбати вже 12 вересня. Це перша ділянка євроколії протяжністю в 22 км, яка сполучила Україну з ЄС.
Європейська стандартна ширина колії становить 1435 мм (4 фути 8,5 дюймів). Це відрізняється від поширеної в Україні та країнах колишнього СРСР колії завширшки 1520/1524 мм. Перехід на європейський стандарт є ключовим для прямого залізничного сполучення без необхідності зміни колісних пар вагонів або перевантаження товарів на кордоні.
У 2026-му в Україні планують старт робіт з прокладання євроколії на напрямку від польського кордону до Львова, – запевнив заступник міністра фінансів України Олександр Кава. З його слів, у середньостроковій перспективі євроколія має з’явитися також у Чернівцях та Луцьку. “Реалізація цих проєктів планується в межах Connecting Europe Facility (CEF), яка покриває 50% вартості витрат”, – цитує Каву Укрінформ.
Будівництво євроколії “Скнилів-Мостиська”, на розбудову якої Україна вже отримала 73,5 млн євро в рамках фінансування ЄС за програмою Connecting Europe Facility (CEF), планують завершити у 2027 році.
Як покращити перетин словацько-українського кордону: сторони обговорили кроки
Зоряна Попович, Varosh,
Фото зі сторінки Мирослава Білецького у фейсбуці
