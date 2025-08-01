Укрзалізниця скоротила кількість рейсів, де діятиме верифікація через “Дію”. З них 2 – “закарпатські”

Укрзалізниця змінила кількість рейсів, для яких із 1 серпня у тестовому режимі вводиться верифікація через Дія.Підпис.

Якщо раніше у відомстві анонсували таке нововведення на 5 рейсах, тепер воно застосовуватиметься лише на трьох. При цьому, два із них – у напрямку Закарпаття.

Як повідомляють в Укрзалізниці, верифікація через Дія.Підпис буде обов’язковою для купівлі або повернення квитків на такі поїзди::

№29/30 Київ — Ужгород,

№12 Львів — Одеса,

№27/28 Київ — Чоп.

Як це працює

Пасажирам потрібно буде верифікувати акаунт у застосунку Укрзалізниці через Дія.Підпис перед тим, як придбати чи повернути квитки на вказані потяги.

Для тих, хто не має ID-паспорта або не користується цифровими сервісами, зберігається можливість придбати квитки в конкретних касах на вокзалах:

в Чопі (каса №2);

в Ужгороді (каса №2);

у Львові (каса №1);

в Одесі (каси №14 та №2);

в Києві (каса №21 та 22).

Як повідомляв Varosh, з 1 серпня Укрзалізниця в тестовому режимі вводить верифікацію через Дія.Підпис для низки популярних поїздів. Таке рішення пояснили намаганнями запобігти зловживанням під час придбання залізничних квитків.

Запровадження верифікації через «Дію» викликало несхвальні відгуки серед багатьох українців. А журналіст із юридичною освітою Тарас Шамайда назвав такий крок цілковито протиправним.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Укрзалізниця

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