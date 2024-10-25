Укрзалізниця призначила додатковий поїзд за маршрутом Київ-Рахів

Як повідмоляють в АТ “Укрзалізниця”, поїзд призначено у результаті аналізу попиту пасажирів та можливості додати місця у напрямку Львова та Рахова.

Зокрема, призначено додатковий поїзд №245/246 Київ-Рахів, який відправлятиметься з Києва 30 жовтня о 15:58 та прибуватиме до Рахова о 8:55.

У зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправлятиметься 31 жовтня о 16:43 та прибуватиме до Києва 1 листопада о 8:55.