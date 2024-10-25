Укрзалізниця призначила додатковий поїзд за маршрутом Київ-Рахів

Як повідмоляють в АТ “Укрзалізниця”, поїзд призначено у результаті аналізу попиту пасажирів та можливості додати місця у напрямку Львова та Рахова.
Зокрема, призначено додатковий поїзд №245/246 Київ-Рахів, який відправлятиметься з Києва 30 жовтня о 15:58 та прибуватиме до Рахова о 8:55.
У зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправлятиметься 31 жовтня о 16:43 та прибуватиме до Києва 1 листопада о 8:55.
Одночасно з тим, призначено й додатковий поїзд №191/192 Київ-Львів, який відправиться із Києва 28 жовтня о 8:18 і 3 листопада о 10:18 та прибуде до Львова о 16:12 та 17:03 відповідно.
Зі Львова поїзд відправиться 28 жовтня о 14:14 та 3 листопада об 11:33 та прибуде до Києва о 21:33 та 18:10 відповідно.
Квитки на поїзди будуть доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-ботах та в касах вокзалів.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Коментарі.ua
Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.