Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Ужгород-Київ на пікові дати

29 Травня 2025 44

АТ “Укрзалізниця” призначила додатковий поїзд №284/283 Ужгород – Київ.

Як повідомляють у відомстві, додатковий поїзд призначили на пікові дати, у період з 30 травня до 2 червня.

З Ужгорода потяг відправлятиметься:

30 травня та 1 червня о 23:14 з прибуттям у Київ о 13:12.

З Києва потяг рушатиме:

31 травня та 2 червня о 15:12 і прибуватиме до Ужгорода о 5:20.

Квитки на додатковий поїзд вже у продажі в застосунку Укрзалізниці, на сайті та в касах вокзалів.

Як повідомляв Varosh, з 31 березня до 31 липня низка поїздів у напрямку Закарпаття через прокладання євроколії між Ужгородом і Чопом курсує за зміненим графіком. Так, окремі поїзди, що курсували до кінцевої станції Ужгород, йдуть лише до/з Мукачева чи Чопа.

Також в Укрзалізниці анонсували проведення ремонтних робіт з наступним відкриттям другого залу для проходження митного та прикордонного контролю на вокзалі в Чопі.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Суспільне Закарпаття 

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# varosh # додатковий поїзд # додатковий поїзд КИїв-Ужгород # новини Varosh # поїзд Київ-Ужгород # поїзд Укрзалізниця # Укрзалізниця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Куди піти в Ужгороді в перший день літа: афіша на 30 травня-1 червня

Вітряки на Руній: екоінспекція отримала дозвіл на проведення позапланової перевірки

Ветеран у Ясіня на Закарпатті виготовляє 3D-комплектуючі для військових на фронт

“Кар’єра ветерана”: для працевлаштування захисників запустили платформу