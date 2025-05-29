Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Ужгород-Київ на пікові дати

АТ “Укрзалізниця” призначила додатковий поїзд №284/283 Ужгород – Київ.
Як повідомляють у відомстві, додатковий поїзд призначили на пікові дати, у період з 30 травня до 2 червня.
З Ужгорода потяг відправлятиметься:
30 травня та 1 червня о 23:14 з прибуттям у Київ о 13:12.
З Києва потяг рушатиме:
Квитки на додатковий поїзд вже у продажі в застосунку Укрзалізниці, на сайті та в касах вокзалів.
Як повідомляв Varosh, з 31 березня до 31 липня низка поїздів у напрямку Закарпаття через прокладання євроколії між Ужгородом і Чопом курсує за зміненим графіком. Так, окремі поїзди, що курсували до кінцевої станції Ужгород, йдуть лише до/з Мукачева чи Чопа.
Також в Укрзалізниці анонсували проведення ремонтних робіт з наступним відкриттям другого залу для проходження митного та прикордонного контролю на вокзалі в Чопі.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Суспільне Закарпаття
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