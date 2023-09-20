“Укрзалізниця” повідомила про запуск нових напрямків до Варшави

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Восени “Укрзалізниця” має намір вводити нове залізничне сполучення Рава-Руська – Варшава та розглядає можливість запуску додаткового рейсу з Києва до Варшави, як розповів голова правління Євген Лященко.

Він зазначив, що багато міст України, зокрема Київ, Запоріжжя, Дніпро та інші, вже мають безпосередні залізничні сполучення з країнами Європи. Щоденний рух нового поїзда Рава-Руська – Варшава дозволить перевозити близько 500 пасажирів в обидва боки. В Рава-Русьці також буде організовано комфортну пересадку для подорожуючих до Львова.

Що стосується додаткового маршруту між Києвом та Варшавою, Лященко відзначив, що наразі вони очікують погодження від польської сторони. Цей маршрут буде використовувати стандартний для України габарит вагонів. У травні поїзд цього маршруту вже показав свою працездатність під час тестового руху, і його запуск може збільшити кількість місць для пасажирів у 2-3 рази.

На сьогоднішній день пасажирські поїзди з України курсують не лише до Польщі, а й до Угорщини, Австрії, Словаччини та Молдови.

Протягом літа “Укрзалізниця” забезпечила перевезення 600 тис. пасажирів у міжнародних напрямках, що на 48% більше, ніж минулого року.

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