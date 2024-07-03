Укрзалізниця оприлюднила нові правила перевезення тварин: що зміниться

Укрзалізниця спільно з організацією UAnimals розробили нові правила перевезення тварин у поїздах.

Як повідомляють в АТ «Укрзалізниця», оновлені правила розробляли з урахуванням зауважень від споживачів, досвіду залізниць-партнерів, юристів та працівників Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Що зміниться після затвердження нових правил перевезення тварин у потягах

Представники Сил оборони зможуть перевозити службових собак у всіх вагонах безплатно з намордниками та на повідцях. При цьому власники повинні будуть мати при собі ветеринарні документи.

Малі собаки (менш як 45 см у холці) зможуть тимчасово перебувати без переноски, аби тварини могли порухатися або спати із власниками на полиці купе.

Малих собак можна буде перевозити не лише у жорстких твердих переносках, але й у сучасних рюкзаках для тварин. Головна умова – щоб у конструкції було водонепроникне поглинальне дно.

Великих собак (вище 45 см у холці) можна буде перевозити також у вагонах СВ. До цього таких собак можна було перевозити лише у купе. За новими правилами, для перевезення собак власник буде зобов’язаний викупити повне купе.

Великих собак також можна буде перевозити в Інтерсіті+. Головна умова: викуп усіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду.

Як зазначають в Укрзалізниці, в разі, якщо інші пасажири відчуватимуть дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, для них забезпечать альтернативні місця.

Зміни до правил подали на затвердження. Утім перед затвердженням проєкту змін Державною регуляторною службою України їх винесли на суспільне обговорення, щоб почути думки й зауваження та врахувати інтереси всіх пасажирів.

Одночасно із цим Укрзалізниця разом із UAnimals починає роботу над соціальною кампанією, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами.

Як повідомляють у відомстві, за перше півріччя 2024 року Укрзалізниця здійснила перевезення 112 185 тварин: стільки квитків для улюбленців придбали пасажири через мобільний застосунок та сайті УЗ.

Контекст

У березні поточного року в інформаційному просторі з’явилася історія про нацгвардійця Валерія та його службового собаку Ермі. Військовослужбовець був вимушений разом зі своїм лабрадором їхати з Чернігова до Києва у тамбурі «Інтерсіті», позаяк за правилами в таких поїздах заборонено перевозити тварин, більших за 45 см у холці.

Після цього випадку юристи UAnimals зустрілися з представниками “Укрзалізниці” й домовилися спільно розробити нові правила перевезення тварин у поїздах, щоб вони стали більш інклюзивними для людей із тваринами.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Інстарам-сторінка UАnimals

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