Укрзалізниця оприлюднила нові правила перевезення тварин: що зміниться

Укрзалізниця спільно з організацією UAnimals розробили нові правила перевезення тварин у поїздах.
Як повідомляють в АТ «Укрзалізниця», оновлені правила розробляли з урахуванням зауважень від споживачів, досвіду залізниць-партнерів, юристів та працівників Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Як зазначають в Укрзалізниці, в разі, якщо інші пасажири відчуватимуть дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, для них забезпечать альтернативні місця.
Зміни до правил подали на затвердження. Утім перед затвердженням проєкту змін Державною регуляторною службою України їх винесли на суспільне обговорення, щоб почути думки й зауваження та врахувати інтереси всіх пасажирів.
Одночасно із цим Укрзалізниця разом із UAnimals починає роботу над соціальною кампанією, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами.
Як повідомляють у відомстві, за перше півріччя 2024 року Укрзалізниця здійснила перевезення 112 185 тварин: стільки квитків для улюбленців придбали пасажири через мобільний застосунок та сайті УЗ.
Контекст
У березні поточного року в інформаційному просторі з’явилася історія про нацгвардійця Валерія та його службового собаку Ермі. Військовослужбовець був вимушений разом зі своїм лабрадором їхати з Чернігова до Києва у тамбурі «Інтерсіті», позаяк за правилами в таких поїздах заборонено перевозити тварин, більших за 45 см у холці.
Після цього випадку юристи UAnimals зустрілися з представниками “Укрзалізниці” й домовилися спільно розробити нові правила перевезення тварин у поїздах, щоб вони стали більш інклюзивними для людей із тваринами.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Інстарам-сторінка UАnimals
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