Укрзалізниця назвала 8 фактів про мандрівки до Ужгорода і з Ужгорода: про поїзди, ціни, умови

Ми надіслали інформаційний запит Укрзалізниці, аби дізнатися, які поїзди курсують з Ужгорода, за яких умов і скільки це коштує. Також ми запитали про мандрівників, котрі подорожують у період адаптивного карантину.

Наразі сполучення з Ужгородом забезпечують 5 пар поїздів. Вони їздять через Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Полтаву, Харків, Одесу.

№ 29/30 Київ – Ужгород. Щоденно.

№ 3/4 Запоріжжя –Ужгород. Через день.

№ 17/18 Харків – Ужгород. Через день.

№ 107/108 Одеса – Ужгород. Щоденно.

№ 81/82 Київ – Ужгород. Щоденно.

З Ужгорода курсують такі приміські поїзди:

№ 6541/6542 Щербин – Мукачево;

№ 6517/6518 Мукачево – Сянки;

№ 6549/6550 Сянки – Мукачево;

№ 6525/6526 Мукачево – Сянки;

№ 6027 Львів – Сянки;

№ 6028 Сянки – Львів.

У відповіді на інформаційний запит йдеться, що АТ “Укрзалізниця” ухвалює рішення щодо відновлення курсування пасажирських поїздів – за результатами співпраці з облдержадміністраціями.

Якщо говорити про те, скільки пасажирів прибуло до Ужгорода і відправилося звідси після зняття карантинних обмежень, то середня населеність поїздів у цей період склала в напрямку Ужгорода – 91%, з Ужгорода – 90%. Укрзалізниця надає дані з 1 по 10 липня. За 10 днів липня до Ужгорода прибуло 2078 пасажирів, відправилося – 2218.

Укрзалізниця зазначає, що їздити можна в плацкарті, купе, СВ. Проте в таблиці цін за квитки плацкартний вагон вказаний тільки для поїзда № 108 “Ужгород – Одеса”.

Ціни:

№ 081 Ужгород – Київ. Купе – 654.08, СВ – 1703,84.

№ 029 Ужгород – Київ. Купе – 764,52, СВ – 1875, 10.

№ 017 Ужгород – Харків. Купе – 1059,04, СВ – 2632,40.

№ 108 Ужгород – Одеса. Плацкарт – 285,11, купе – 748,83, СВ – 1828,80.

№ 04 Ужгород – Запоріжжя. Купе – 1119, 18.

Пільгові категорії громадян і надалі мають право на свою законну знижку.

За яких умов наразі їздять пасажири, зважаючи на адаптивний карантин.

Працівники, які мають безпосередній контакт із пасажирами, забезпечені засобами індивідуального захисту обличчя, очей, рук. Без цих засобів співробітники не допускаються до роботи.

Провідники контролюють, аби пасажири сідали в поїзд і їхали тільки в масках.

Працівники мають при собі кишенькові антисептики.

У кожному вагоні є безконтактний термометр та достатня кількість рідкого мила.

На початку робочої зміни всім працівникам пасажирського господарства міряють температуру. Якщо вона вища 37,2, то співробітника не допускають до роботи.

У пунктах формування та обороту після кожного рейсу проводиться дезінфекція пасажирських вагонів.

На шляху прямування поїздів обробляють ручки дверей, місця сидіння, відкидні столики, раковини тощо.

Під час рейсу кожні чотири години проводиться вологе прибирання і дезінфекція у санвузлах та коридорах вагонів.

У поїздах є окремі пакети (контейнери) для збору використаних засобів індивідуального захисту для подальшої їх утилізації.

У вагонах розміщена наочна інформація щодо індивідуальної профілактики COVID-19.

Із послабленням карантину у поїздах дозволено продаж питної води, напоїв, продуктів харчування в індивідуальній упаковці та готових страв, попередньо розфасованих у щільно закриту тару за умови дотримання належних умов зберігання.

Тема інфраструктури буде однією з ключових на Форумі розвитку Закарпатської області «Re:Open Zakarpattia», який пройде 19-20 вересня у термальному комплексі «Деренівська Купіль», що під Ужгородом.

Більше деталей про форум дізнавайтесь за контактами та на офіційних сторінках проєкту:

Сайт форуму «Re:Open Zakarpattia»

E-mail reopen.zakarpattia@gmail.com

Контактний телефон +380673278074

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