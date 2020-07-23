Укрзалізниця назвала 8 фактів про мандрівки до Ужгорода і з Ужгорода: про поїзди, ціни, умови

Ми надіслали інформаційний запит Укрзалізниці, аби дізнатися, які поїзди курсують з Ужгорода, за яких умов і скільки це коштує. Також ми запитали про мандрівників, котрі подорожують у період адаптивного карантину.
Наразі сполучення з Ужгородом забезпечують 5 пар поїздів. Вони їздять через Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Полтаву, Харків, Одесу.
З Ужгорода курсують такі приміські поїзди:
У відповіді на інформаційний запит йдеться, що АТ “Укрзалізниця” ухвалює рішення щодо відновлення курсування пасажирських поїздів – за результатами співпраці з облдержадміністраціями.
Якщо говорити про те, скільки пасажирів прибуло до Ужгорода і відправилося звідси після зняття карантинних обмежень, то середня населеність поїздів у цей період склала в напрямку Ужгорода – 91%, з Ужгорода – 90%. Укрзалізниця надає дані з 1 по 10 липня. За 10 днів липня до Ужгорода прибуло 2078 пасажирів, відправилося – 2218.
Укрзалізниця зазначає, що їздити можна в плацкарті, купе, СВ. Проте в таблиці цін за квитки плацкартний вагон вказаний тільки для поїзда № 108 “Ужгород – Одеса”.
Ціни:
Пільгові категорії громадян і надалі мають право на свою законну знижку.
За яких умов наразі їздять пасажири, зважаючи на адаптивний карантин.
Із послабленням карантину у поїздах дозволено продаж питної води, напоїв, продуктів харчування в індивідуальній упаковці та готових страв, попередньо розфасованих у щільно закриту тару за умови дотримання належних умов зберігання.
Тема інфраструктури буде однією з ключових на Форумі розвитку Закарпатської області «Re:Open Zakarpattia», який пройде 19-20 вересня у термальному комплексі «Деренівська Купіль», що під Ужгородом.
Більше деталей про форум дізнавайтесь за контактами та на офіційних сторінках проєкту:
Сайт форуму «Re:Open Zakarpattia»
E-mail reopen.zakarpattia@gmail.com
Контактний телефон +380673278074
Varosh