Цього року всі освітні заклади краю навчатимуть дітей в офлайн-форматі. Крім цього, навчання в школах матиме кілька нововведень, спрямованих, перш за все, на безпеку дітей та вчителів. Про ці моменти Varosh розпитав директорку Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Мар’яну Марусинець.

Укриття та габіони

Останні три тижні освітяни краю, за слів Мар’яни Марусинець, займалися тим, щоб забезпечити школи укриттями. Співпрацювали в першу чергу з керівниками органів місцевого самоврядування та ДСНС:

— Без них ми би не вирішили це питання і 2 вересня не стартували би офлайн навчання у школах, — каже директорка Департаменту. — Для нас це питання — створення безпекових умов для повноцінного навчання — дуже важливе. Ці укриття цього року інші, тому що вийшла постанова Кабінету міністрів про те, що правило двох стін для дітей у школах уже не актуальне. Ця вимога знята і тепер всі школи мають або укриття, або підписану угоду з установою поряд, в радіусі 500 м, яка зможе прийняти дітей на час повітряної тривоги. Якщо ж у школи нема ні укриття, ні подібної установи поряд, то вони створюють габіони (укріплення з каменю, піску, щебеню тощо), які захистять споруду.

Ці укриття мають відповідати всім умовам ДСНС. Приміщення мають бути відповідно обладнані, створені умови для комфортного перебування та навчання дітей. Якщо мова про дитсадки, то там мають бути створені ігрові зони для дітей.

Шкільний офіцер поліції

Другий момент безпечного середовища освіти — у школах з цього року з’явиться людина, черговий, в обов’язки якого входить дбати про безпеку дітей у закладі — шкільний офіцер поліції. Мар’яна Марусинць пояснила: в школах країни впроваджується концепція безпеки закладів освіти та реалізація проєкту “Служба освітньої безпеки”.

ГУ Патрульної поліції на Закарпатті створило структурний підрозділ “Сектор організації Служби освітньої безпеки”. В Управлінні проводили набір поліцейських, які мотивовані працювати в закладах освіти, співбесіди і відбір дуже строгі. До їхніх обов’язків входить розв’язання також конфліктних ситуацій у школах: це розв’язання конфліктних ситуацій, запобігання булінгу, організація учнів на перервах тощо.

— В Управлінні Патрульної поліції проводили спеціальний набір цих людей, він був дуже строгий, я була присутня на кількох співбесідах, — каже Мар’яна Марусинець. — Наразі приступили до своїх обов’язків 20 людей, які будуть присутні в школах області. 10 шкіл в Ужгороді та ще 10 — в Мукачівському, Берегівському, Хустському районах. Вони будуть чергувати наразі в найбільших школах міст, там, де є найбільше наповнення учнів та вчителів. Сектор організації Служби освітньої безпеки активно працює над тим, щоб такі офіцери поліції були присутні в кожній школі.

Турнікети та металодетектори

З огляду на безпеку, в деяких школах уже є турнікети та металошукачі, каже Мар’яна Марусинець. Зараз мова йде про те, щоб металошукачі були в кожній школі, тому що школа та територіальна громада можуть і спроможні придбати такі металодетектори, щоб убезпечити дітей. Особливо, якщо в школі навчається багато дітей.

— Минулого року в Ужгороді було дуже багато фальшивих повідомлень про замінування шкіл, тому цей проєкт почав активно впроваджуватися. Я думаю, що присутність офіцера поліції, наявність цих металошукачів буде застереженням для таких людей, які захочуть так “пожартувати”. Якщо він побачить людину в формі, озброєну, яка може вплинути на дуже багато моментів, то, переконана, що в “жартівника” спрацює певна установка, — каже директорка Департаменту освіти.

Звісно, всі нововведення спочатку сприймаються з пересторогою, але ми мусимо рухатися вперед і думати про безпечне середовище для наших дітей і всього педколективу. Діти багато речей не розуміють і не знають, який може бути кінцевий результат тієї чи іншої їхньої дії, і поліцейський має проводити такі роз’яснення. Ми мало уваги досі приділяли саме безпековим питанням, тепер маємо зосередитись на цьому, — додала Мар’яна Марусинець.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото: Закарпатська ОВА

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