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Новини

Український бізнес та стартапи запрошують на воркшоп про нові ринки країн Центральної Європи

8 Серпня 2024 34

29 серпня відбудеться Market Discovery Workshop – Болгарія, Румунія, Чехія, Угорщина.

Інноваційний Market Discovery Workshop має на меті розповісти для українських стартапів, малого, середнього бізнесу та підприємців про нові можливості ринків у Болгарії, Чехії, Угорщині та Румунії.

Подія буде цікавою та корисною для тих, хто прагне розширити своє охоплення та інтегруватися в європейську інноваційну екосистему.

Що буде на воркшопі?

Воркшоп пройде у форматі онлайн 29 серпня 16:00 – 19:30 (CEST) / 17:00 – 20:30 (за Києвом).

Посилання для реєстрації на воркшоп: https://forms.gle/kuYvMvCXoysiwCrf6.

Market Discovery Workshop – Болгарія, Румунія, Чехія, Угорщина реалізується в партнерстві VACUUM Deep Tech Acceleration (https://vacu2m.com/ ), Plug and Play Tech Center та AxisBIC за підтримки DLA Piper.

Ws 6 Bulgaria, Romania, Czech Republic, Hungary Fb Lnkdn Ukr

Varosh

Титульне фото: Дія.Бізнес

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